Make-up trends lente zomer 2020. Gouden vleugeltjes voor de klassieke cat-eye eyeliner!

Eyeliner is een klassieker maar je kunt eindeloos op het thema variëren. In Parijs wist men er wel raad mee. Zo kregen de klassieke cat-eye eyeliner bij Altuzzara gouden vleugeltjes!

Eyeliner is een klassieker die elke keer weer nieuwe vormen aanneemt. Voor lente zomer 2020 laten de make-up trends op dit gebied vrij bijzondere varianten zien. Na jaren lang met kleur te hebben geëxperimenteerd (herinner je je die dikke blauwe en groene strepen langs de bovenste wimpers nog?), ligt het accent nu op de vormen en texturen.

Bijzondere vormen eyeliner zagen we vooral in Milaan. Voor de modeshow van Blumarine koos make-up artist Michele Magnani van MAC Cosmetics voor een vrij rechte, mannelijke lijn zonder het gebruikelijke opwaartse vleugeltje bij de buitenste ooghoeken. Topvisagist Kabuki gaf de modellen voor de show van Moschino een heel dun eyelinertje mee dat helemaal om het oog liep en dat de vorm van een teer lenteblaadje had. Bij Antonio Marras fabriceerde make-up artist Tom Pecheux een zeegroene eyeliner met een puntig, rood opwaartse vleugeltje.

In Parijs gingen de make-up artiesten onder meer met glitter en zilver- en goudkleurige metallics aan de slag (vast en zeker ook geïnspireerd door de metallic leren outfits die we op verschillende catwalks zagen). Een voorbeeld daarvan is de goudkleurige cat-eye eyeliner bij Altuzzara. Tegen de achtergrond van een flawless (zoals dat heet) huidje en een verder bijna onopgemaakt gezicht gaven de make-up artist de zwarte eyeliner een fonkelend hoekje van goudkleurig folie mee! Met een beetje kunst- en vliegwerk kun je zo’n eyeliner ook thuis creëren.

Zo ga je te werk. Trek met een heel scherp zwart kohlpotlood of met behulp van zwarte eyeliner in gel en een schuin afgesneden kwastje een dun lijntje langs je bovenste oogwimpers. Geef het lijntje bij je buitenste ooghoeken een mooie vleugeltje mee. Knip nu een klein vleugeltje van goudfolie met dezelfde vorm als het vleugeltje dat je met je eyeliner hebt getekend. Plak dit vleugeltje met wimperlijm boven het getekende vleugeltje. Het is even priegelwerk maar uiteindelijk zal het je lukken!

Zet je wimpers verder zwart aan met mascara en tip wat lichte oogschaduw in je binnenste ooghoeken. Als je wilt, kun je – voordat je met je eyeliner aan de slag gaat – je oogleden opmaken met een natuurlijke oogschaduw die net iets donkerder is dan je huid om de oogopslag te accentueren. Op je lippen breng je een natuurlijke rozige lippenstift aan en je wenkbrauwen geef je een verzorgde look mee door ze netjes te kammen en waar nodig in te tekenen.

That’s all. Zo eenvoudig is deze make-up look met stralende, fonkelende (!) ogen!

