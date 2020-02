Valentijnsdialogen. Een beetje ironie is soms op z’n plaats

Volgens een quick poll op Trendystyle vindt 19% van de Trendystylers Valentijnsdag romantisch. Voor 17% is de dag van de Liefde vaak een teleurstelling. De meerderheid van de Trendystylers – een volle 64% – zegt er niet veel om te geven: 32% vindt het een puur commercieel feest, 19% beleeft Valentijnsdag als een doodgewone dag en 13% vindt het maar onzin.

Wij zijn het eigenlijk wel met de meerderheid van 64% eens, maar toch zit er een addertje onder het gras. Al die beelden van verliefde en dolgelukkige mensen en romantische situaties kunnen soms heel onverwacht toch wel een beetje steken. Je kunt je schouders wel ophalen als het om rode rozen en harten gaat, maar soms is het Valentijnsdag zelf die jou opzoekt en dan zit je opeens verstrikt in een web van gevoelens. Hieronder een paar (innerlijke en ironisch bedoelde) Valentijnsdialogen die je misschien best herkent.

Jong stel

Zij: Dag schat, het is vandaag Valentijnsdag!

Hij: Is dat zo? Helemaal vergeten. Kus, lieverd! (smak smak)

Zij: Geeft niet, hoor schat. Wij houden elke dag van elkaar.

Zij (inwendig): Snik, hij is me vergeten… (Verdrietige en boze gevoelens wisselen elkaar af)

Single

Zij (opgewonden, blij en gevleid): Een Valentijnskaart! En rozen! Hij heeft me opgemerkt!

Zij (teleurgesteld en boos): Van die nerd! Hoe durft’ie!

Kaart verdwijnt in de vuilnisbak, rozen gaan naar moeder (is er toch nog iemand blij)

Op kantoor (1)

Zij: Goedemorgen, collega

Vrouwelijke collega van achter haar bos rode rozen vandaan: Goedemorgen. Deze champagne is voor jou. Ik weet dat je vriendje niets aan Valentijnsdag doet.

Zij: Wat lief van je! Dat had je nou echt niet hoeven doen.

Zij (inwendig): Moet ze er nu echt zo het accent op leggen dat haar vriendje zo voorbeeldig is en de mijne niet!

Op kantoor (2)

Zij: Wie weet voor wie die rode rozen in het keukentje zijn?

Zij (hoopvolle gevoelens): Voor mij :-)

Even laten prijken de rozen op het bureau van een collega.

Zij (innerlijke dialoog): Welke engerd geeft hààr nu rode rozen?

Doorgewinterd en (hoog)bejaard stel

Zij: Hallo, het is vandaag Valentijnsdag.

Hij: En wie mag jij dan wel zijn?

Zij: Hallo, ik ben je vrouw!

In de trein op weg naar huis (Valentijnsavond)

Zij (inwendige dialoog): Wat zit dat stel daar onsmakelijk te zoenen.

Zij (inwendige dialoog): O ja, het is vandaag Valentijnsdag. Wat een onzin!

Zij in de supermarkt (teleurgestelde gevoelens): Weer geen attenties voor mij.

Zij laat haar kant-en-klaar maaltijd voor wat het is en staat even later buiten met een fles champagnes en chocolaatjes… helemaal alleen voor zichzelf.

Hebben jullie nog er een dialoog aan toe te voegen. Mail ‘m ons! Happy Valentine’s Day!