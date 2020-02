De modetrends voor lente zomer 2020 laten een terugkeer van kniekousen, ‘klassieke’ sportsokken en zelfs pantykousen zien. Dit is best verrassend, zeker omdat we het over het zomerseizoen hebben. Maar leuk is het wél! Het is (voorlopig) even gedaan met al die onzichtbare (fantasieloze) sneakersokken.

Kniekousen

Laten we beginnen met de kniekousen. Deze gaan we vooral onder de bermuda, een ander hot item voor lente zomer 2020, dragen. Volgens de allernieuwste catwalktrends is de winnende combinatie: bermuda + kniekousen + pumps. Verder in het seizoen mag je de bermuda ook door shorts vervangen. Maar natuurlijk mag je je kniekousen ook onder een rok of jurk dragen. Het idee is dat je altijd een stukje huid te zien krijgt.

Tip: ga voor ragfijne effen kousen in het zwart, lichtblauw of zachtlila (afhankelijk van je outfit).

Sokjes in pumps en sandaaltjes

Draag je pumps onder een lange broek, dan mag je daar een paar korte sokjes in dragen. Ze mogen zelfs wit zijn, iets waar we in het verleden (en misschien nu nog) van griezelden. Sokken in sandaaltjes zijn ook hot. Natuurlijk ga je op zoek naar een leuk paar, bijvoorbeeld met een mooi randje.

Klassieke sportsokken

Op de catwalk van Lacoste voor lente zomer zagen we sneakers met klassieke sportsokken terug. Ze werden gepresenteerd met shorts, een mooie blouse en een lange mantel. Bij Alexandra Moura in Milaan zagen we sneakers plus sokken onder een bloemetjesjurkje. Met andere woorden: sneakers en (sport)sokken mogen zeer zeker ook onder een gekleede outfit. Mix and match is het motto. Daar horen dit seizoen ook sneakersokken bij!

Pantykousen

Het meest opvallend is misschien wel de terugkeer van pantykousen (voor het zomerseizoen!). Bij Chanel zagen we een groot aantal zwarte jurkjes en rokjes die met zwarte pantykousen werden geshowd. En bij Antonio Marras in Milaan zagen we gekleurde panty’s, om maar een paar voorbeelden te geven.

Kniekousen, sokken en pantykousen maken weer een heleboel nieuwe combinaties mogelijk! We hoeven het dit voorjaar niet (alleen) van onze hoge laarzen te hebben. Wil je een rok of jurk met pumps aan dan kun je daar ook een pantykous of kniekous bij halen. En met blote, koude enkels onder je spijkerbroek is het gedaan!

