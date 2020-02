Korte kapsels zijn dé haartrend voor lente zomer 2020. Korte kapsels zijn pittig en trendy, maar ze hebben één nadeel: ze zijn kort, en kort haar associëren we vaak met niet-vrouwelijk. Dat maakt de stap naar korte kapsels vaak zo groot. Toch zijn er wel korte kapsels die echt vrouwelijk en zacht ogen. Zoals het kapsel van het Britse topmodel Edie Campbell.

Ik ontmoette Edie Campbell voor het eerst tijdens een Paris Fashion Week, nu jaren geleden. Ze was toen nog niet bekend, en droeg haar blonde haar nog lang met een bot afgeknipte, rechte pony. Kort daarna liet ze haar haar afknippen en sindsdien heb ik haar nooit meer met lang haar gezien. De afgelopen jaren heeft het korte kapsel van Edie een soort evolutie doorgemaakt. De basis bleef steeds kort en vrouwelijk maar de snit werd elke keer geupdate volgens de allernieuwste haartrends.

Tijdens de mannenshows van januari 2020 in Milaan kwamen we Edie backstage bij Dsquared2 tegen, en natuurlijk keken we direct goed naar haar kapseltje. Op dit moment heeft Edie een lange, rechte en niet al te zware pony tot over haar wenkbrauwen die in het midden openvalt. Juist deze pony maakt haar gezicht zacht. Verder is het haar van Edie gelaagd geknipt, ook dit volgens de allernieuwste (jaren ’80) kapseltrends, maar het is niet al teveel uitgedund. Anders dan veel van haar modellencollega’s heeft ze geen matje en ook geen lange bakkebaarden. Het wat langere haar in de nek piept van achter haar oren vandaan waardoor haar gezicht als het ware door haar kapseltje wordt omlijst.

De kleur is net wat lichter en warmer dan Edie’s eigen haarkleur. Ook deze warme haarkleur draagt bij aan een moderne, pittige maar tegelijkertijd vrouwelijke hair look.

Bekijk het kapseltje maar eens en laat je inspireren. Mocht je een kort kapsel niets vinden dan kun je altijd nog een lange pony overwegen ;-)

