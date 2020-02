Als de bloemen uit de natuur verdwijnen, verdwijnen de bloemenprints uit het straatbeeld. Daarom was ik aangenaam verrast toen ik tussen het modepubliek van de mannenshows in januari een modemeisje (journaliste) in een bloemetjespakje zag aankomen. Ze droeg een bloemetjesrok met een bloemetjesjack en daaronder een grote trui met een grafische fantasie. Vergeleken bij de andere fashion peopletjes die zich allemaal strikt volgens de allernieuwste modetrends voor 2020 hadden uitgedost kwam haar look veel echter, vriendelijker en ja, sympathiek over. En dat is héél wat in de modewereld waar de meeste looks niet alleen getuigen van de modetrends, maar ook van een zekere… hum… arrogantie en antipathie.

Stelling: met een bloemetjesprint kom je direct vriendelijk over!

Bloemen houden van mensen, en mensen houden van mensen in bloemenprints. Van bloemenfantasieën wordt iedereen blij. Dragen dus! zou ik zeggen. Ongeacht het weer of het seizoen. Wel kun je de kleur van je print een beetje afstemmen op de omstandigheden. In de winter dragen we doorgaans wat donkerdere bloemen, in de zomer wat lichtere bloemen. Bovendien zijn ook bloemenprints trendgevoelig.

De modetrends voor lente zomer 2020 lopen uiteen van schattige microbloemetjesprints tot schitterende fantasieën met macrobloemen

Voor lente zomer 2020 gaan we zowel kleine blommetjes als grote bloemen zien. Ook de fantasieën zelf verschillen per seizoen.

Voor lente zomer 2020 zien we een trend richting realistische bloemendesigns

De fantasieën laten vooral realistische, ‘echte’ bloemen zien. Soms zelfs valt gemakkelijk te achterhalen door welk soort bloemen – rozen, orchideeën, klaprozen, margrieten – de bloemen zijn geïnspireerd, dit in tegenstelling tot de abstracte bloemendesigns van een aantal jaren geleden.

Een andere nieuwigheid zijn de microbloemetjes voor broekpakken (blazer met bijpassende broek). De vorige seizoenen zagen voor de pakken vooral macrofantasieën. Een voordeel van microfantasieën is dat ze veel eleganter ogen dan macrofantasieën en dat ze zich gemakkelijk laten dragen, ook als je vrij klein van stuk bent.

Verder is het ontzettend leuk om een klein bloemetjes met een andere fantasie te combineren, zoals op de streetstyle foto die aanleiding vormde voor dit artikel :-)

Waar wacht je nog op? zou ik zo zeggen. Zet de bloemetjes maar buiten! Maar kijk eerst ook even naar de creaties van de catwalks voor lente zomer 2020.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE