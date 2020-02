6 Redenen waarom vrouwen (vaak) geen zin hebben

In het begin, als we verliefd zijn, is het bedrijven van de liefde één van de meest geliefde bezigheden. Maar als de jaren voorbijgaan dan kan de frequentie wel eens flink afnemen. Daar zijn verschillende redenen voor. Loop onze checklist maar eens af en kijk wat voor jou geldt. Als je weet wat de reden is, dan ligt de oplossing vaak al voor de hand.

1. Je bent te moe

Het klinkt banaal maar het is vaak wél zo. Het leven vergt veel van ons. We moeten de hele dag allerlei dingen en hebben maar weinig tijd voor onszelf. Als we ’s avonds eindelijk even zitten, uitgeput van de dag, dan is niet vaak niet het juiste moment en zijn we niet in de mood om onze partner eens lekker te knuffelen. De oplossing is: meer tijd voor onszelf – en onze partner – vrijmaken.

2. Het doet pijn

Een andere reden waarom veel vrouwen hun partner niet meer opzoeken, is omdat het pijn doet. De oorzaak hiervan kan liggen in hormonale veranderingen. Daardoor kunnen we minder zin krijgen of kan het zelfs pijn gaan doen. Ook hiervoor zijn oplossingen. Praat eens met de huisarts of probeer een glijmiddel.

3. Het is altijd hetzelfde

Routine ligt altijd op de loer, ook tussen de lakens. Probeer eens van omgeving te veranderen. Ga samen een weekendje weg. Of verander je eigen omgeving. Verlicht je slaapkamer met kaarsen en zet mooie muziek op. Gebruik je fantasie en laat je gaan.

4. Je vindt het niet fijn

Onze partners kunnen onze gedachten niet lezen… Doet hij dingen die je niet fijn vindt, zeg het dan, zonder hem te kwetsen natuurlijk. Praat er samen over en vind samen een oplossing. Probeer weer van elkaar te genieten.

5. Jullie hebben weinig lichamelijk contact

Soms komt het er gewoon niet van omdat jullie maar weinig lichamelijk contact hebben. Dat zijn ook zo van die gewoontes die erin sluipen. Begin de dag weer eens met een ochtendzoen of loop hand in hand. Lichamelijk contact en je weer een liefdespaar voelen doet de passie weer oplaaien.

6. Je voelt je niet mooi of sexy

Als je je niet mooi of niet sexy voelt, dan kan dat het liefdesleven tussen de lakens beïnvloeden. Ook kun je het idee hebben dat hij niet meer naar je verlangt. Al deze gedachten kunnen een negatieve invloed hebben op het liefdesleven tussen de lakens. Ga sporten, besteed wat meer aandacht aan je uiterlijk en praat met je partner over je gevoelens, is ons advies.