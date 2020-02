Het aanbod aan rokken op de catwalks voor lente zomer 2020 was groot. Met andere woorden: we gaan het komende seizoen weer héél véél rokken dragen. We zagen alle mogelijke modellen en lengtes. Voor liefhebbers van de minirok: ja, die is weer terug (onder meer bij Louis Vuitton). Voor liefhebbers van de maxirok: ja, we blijven ‘m dragen! Verder zagen we kleurrijke paillettenrokken (Elisabetta Franchi), schitterende bijna-tulprokken met een zekere haute couture twist (Stella McCartney) en vooral veel rechte rokken met hoge split.

Hieronder een eerste greep uit de vele rokken volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020. We kozen die modellen die je nu al aankunt. Combineer ze met een paar hoge laarzen om je outfit ‘weerbestendig’ te maken.

Kuitlange rechte rokken

Voor lente en zomer 2020 gaan we opvallend veel kuitlange, rechte rokken met hoge split – van voren of opzij – zien. Draag ze met een mooie blazer of een korte, dikke kabeltrui.

Plooirokken

Plooirokken zijn een klassieker, en de lieveling van fashionista’s omdat ze een heel stijlvol voorkomen hebben. Je kunt ze met een mooie blouse dragen voor een geklede look, maar ze zijn ook super met een sportieve sweater en een paar stoere boots.

Jaren ’70 rokken

De jaren ’70 zijn terug in het modebeeld en dat zien we vooral in de rokken terug. Helemaal hot is de lange spijkerrok (gelijk dragen!). Verder gaan we ook weer strokenrokken zien.

Leren rokken

(Imitatie)Leer is één van de favoriete materialen van het moment. Je kunt het zo stoer of chic dragen als je wilt. En je vindt rokken in allerlei modellen: van mini tot maxi.

Met een (imitatie)leren rok ga je dit seizoen op safe en geef je je garderobe direct een boost. Trend: leer op leer!

Minirokken

De minirok is terug. Misschien doet het je niets, misschien vind je het super. We signaleren je de rechte, korte leren rokjes in jaren ’80 stijl. En de superchique uitwaaierende en geschulpte couture-rokjes bij Louis Vuitton. Ook deze trend vergt enig ‘combinatie-vermogen’ om de look weerbestendig te maken maar met dikke panty’s, hoge laarzen en een lange winterjas kom je vast een heel eind.

