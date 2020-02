Fifty shades of Pink. Vijftig tinten roze. Roze is één van de hotste modekleuren voor lente zomer 2020. Een heerlijke kleur om het voorjaar mee te verwelkomen.

Elk voorjaar wemelt het in de boetieks en grote modeketens van de pastels. Als de natuur ontwaakt, krijgen we zin in lichte, zachte en frisse tinten. Voor voorjaar 2020 is roze de winnende kleur. Het leuke is dat we deze modekleur niet alleen in zijn zachtste nuances gaan zien, maar ook in andere, fellere tinten zoals fuchsia en cyclaamroze (als dat geen lentekleur is!). Ook stoerdere types die niet zoveel hebben met een babyroze of een sorbetroze tintje komen hiermee aan hun trekken.

Op de catwalks voor lente zomer 2020 was het echt ’50 Shades of Pink’. Je kunt met roze tinten dit seizoen alle kanten op. We zochten zoals gewoonlijk weer een aantal nieuwe modelooks voor je bij elkaar voor nieuwe inspiratie. De mode ideeën hieronder, vind je allemaal op de foto’s terug (maar jij ziet er vast nog meer!):

Voel jezelf op en top vrouwelijk in poederroze vloeiende jurken met romantische draperieën (Issey Miyake).

Ga voor dat ultieme lentegevoel met een fuchsiakleurige bloes die zich goed laat combineren met de rokken en broeken die je nog hebt hangen (Vivetta).

Maak je modelook up-to-date door rozetinten te combineren met natuurlijke kleuren als beige, camel en crème tinten (Vivetta).

Steel de show in een (imitatie)leren jurk (of broek) in een felroze kleur (Cristiano Burani).

Geef babyroze tinten een spannende twist door ze met geel en lila te combineren en draag er sneakers bij als contrast met al te vrouwelijke tintjes en lijnen (Iceberg).

Combineer fuchsia en cyclaamtinten met rood (Valentino). Een rode tas bijvoorbeeld, of rode schoenen. Rode schoenen zijn dit seizoen hot!

Voel je sensueel en begeerlijk in een zuurstokroze ultravrouwelijk jurkje (Ermanno Scervino).

Kleed jezelf van top tot teen in het fuchsia (Valentino).

Investeer in een fuchsiakleurige bermuda (Valentino). Een bermuda is een must-have voor lente zomer 2020. We gaan het komende seizoen heel veel bermuda’s zien en dragen (ook met kniekousen eronder).

Veel lenteplezier met deze vrolijke modekleur!

