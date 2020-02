Nageltrends en nail art 2020. Waar halen wij onze inspiratie vandaan?

Backstage bij de modeshows komen we regelmatig nail stylisten tegen. Dit is een vrij nieuw verschijnsel. Nagels waren altijd een soort ondergeschoven kindje, zeker tijdens de modeweken. Wie let er nu op de nagels van de modellen als ze in de allernieuwste modecollecties over de catwalk huppelen? Zo’n klein detail is zelfs vanaf de front row nauwelijks zichtbaar!

Met de opkomst van de backstage reportages werden nagels belangrijker. Beauty foto’s en close-ups vinden we tegenwoordig in overvloed in tijdschriften en op internet terug. Bewust gekozen nail looks completeren het totaalplaatje van een modecollectie (backstage).

De inspiratie bij de modeshows voor de nagellak kleuren en nail looks zijn vanzelfsprekend geïnspireerd door de modecollecties zelf. De modeontwerper en de key nail artist creëren samen, op basis van de modecollectie, de nail look. Omdat er altijd bepaalde hoofdlijnen in de modecollecties te vinden zijn – dat zijn de zogenaamde modetrends! – vertonen de nail looks bij de shows – je raadt het al – nageltrends.

Voor lente zomer 2020 dicteren de modetrends vooral véél blauw (blauw is dé modekleur), combinaties van warme, natuurlijke kleuren als kaneel, karamel en toffee met felle primaire kleuren, en bloemendessins, dit natuurlijk naar aanleiding van de bloemenprints die we op de catwalks voor lente zomer 2020 zagen.

Maar de wereld van de nail art is véél groter dan de modewereld. De inspiratie voor de nail art komt uit alle hoeken van de wereld. Backstage bij de modeshows ontmoette ik nail artist Sheila Oddino. Zij maakt deel uit van de My Beauty Academy in Turijn, Italië, waar nail artisten terecht kunnen voor een professionele opleiding. Tevens maakt zij deel uit van de jury van internationale nagelcompetities.

Sheila vertelde mij dat de inspiratie voor de nail art uit grofweg drie wereldhoeken komt: Amerika, het Verre Oosten (Japan, Zuid-Korea) en Europa en Rusland. De mode catwalks hebben wel wat invloed maar die is beduidend minder dan je zou denken.

Het Verre Oosten. K-(pop)nagels

Laat ik met het Verre Oosten beginnen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat er belangrijke trends daarvandaan komen. Trouwe bezoekers van Trendystyle zullen weten dat ik vaak in Zuid-Oost Azië ben. Nog voordat nail art bij ons populair werd, was nail art daar al orde van de dag. Vooral K-pop (Zuid-Koreaanse pop muziek) heeft z’n steentje bijgedragen om Zuid-Korea als invloedrijk land qua modes op de kaart te zetten. De K-pop bands laten als tieners geklede (verklede?) en zwaar opgemaakte meisjes (en jongens) zien. Nail art maakt steevast deel uit van hun look. Zuid-Korea is een grootheid op nail art gebied. De dessins zijn tot in de puntjes verzorgd en geraffineerd, soms zelfs bizar. De zogenaamde ‘sun mirror nails’ (nagels met het oppervlak van een metallic zonnebrillenglas) komen uit de koker van dit land.

‘In Japan daarentegen houden ze vooral van nude kleuren en Swarovski’s,’ aldus Sheila. Zij is daar onlangs gaan trendspotten.

Nail art op z’n Amerikaans

Ook Amerika doet een flinke duit in het zakje. De meest geavanceerde nageltechnieken komen uit de Verenigde Staten. Er is enorm veel aandacht voor hygiëne en de gezondheid van de nagels. ‘De designs zijn soms ‘ietwat over de top’,’ vertelde Sheila Oddino mij, ‘maar om hun techniek kun je niet heen.’

Ook daar kan ik me wel iets bij voorstellen. In het verleden heb ik verschillende Amerikaanse nail stylisten geïnterviewd. Ze hebben grote kennis van zaken. Hun designs zijn naar mijn smaak wat te pompeus en grof, maar over smaken valt te twisten.

Oost-Europa en Rusland

Sheila Oddino is vooral heel enthousiast over wat er in Rusland en Oost-Europese landen gebeurt. ‘Deze landen zijn vooral heel sterk als het op kleursamenstellingen en composities aankomt,’ vertelt ze me. Qua smaak ligt hun nail art het dichtst bij die van ons. Als voorbeeld noemt ze de ‘color blocking’ trend die op dit moment in zwang is. Deze trend bestaat uit de combinatie van vlakken contrasterende kleuren. Zo combineren we voor lente zomer 2020 bijvoorbeeld kleuren als blauw en geel…

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE