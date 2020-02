Deze schoenen kunnen we (helaas) nog lang niet aan, maar je moet ze wel kennen. Dit is zo ongeveer de hotste schoenentrend voor voorjaar 2020.

Ben je al in de winkels geweest om de nieuwste modecollecties voor lente zomer 2020 te bekijken dan heb je ze vast al zien staan: gevlochten sandaaltjes, zowel in hoge als lage versies. Deze schoenen komen oorspronkelijk uit de koker van Bottega Veneta, een cult-merk sinds Daniel Lee de collecties voor dit Italiaanse modehuis ontwerpt.

Zo ongeveer elke schoenentrend die Bottega Veneta presenteert, wordt een hype. Denk aan de schoenen en sandaaltjes met vierkante neuzen van afgelopen seizoen! Koploper op dit gebied was het opengewerkte sandaaltje met kettinkje. Fashionista’s waren er op slag verliefd op.

Hetzelfde overkwam de doorgestikte schoenen die we in de wintercollectie 2019 2020 tegenkwamen. En nu zijn alle ogen gericht op de gevlochten sandalen! Het zijn de hebbedingen van het moment. Deze sandaaltjes zijn nu al een obsessie. De kleuren van de sandaaltjes gaan hand in hand met de modekleuren van het moment. Natuurlijke kleuren vieren hoogtij: crème, vanille, bruin, bessenrood, wit. Maar ook felle tinten ontbreken niet: blauw (dé kleur van 2020), lila en oranje bijvoorbeeld.

Behalve doorgevlochten sandalen kwamen we in de collectie van Bottega Veneta voor lente zomer 2020 ook schoenen met net niet vierkante neuzen tegen. Ook deze schoenen zullen het volgens ons heel goed gaan doen. Qua vorm hebben ze wel iets weg van balletspitzen (ze zijn ook een beetje denken aan de zogenaamde ‘doodskist nagels‘). Voor dit soort schoenen gaan we vooral heel chique, wat abstracte dierenprints zien.

Wij verwachten dat de markt overspoeld zal gaan worden met gevlochten sandaaltjes en ook schoenen met (bijna) rechte neuzen, niet alleen van Bottega Veneta maar ook van andere merken. Tijdens de modeweken zagen we al varianten op het thema, zowel in het straatbeeld als op andere catwalks. De nieuwe vormen en technieken werken inspirerend en het publiek is er klaar voor. En jij?

