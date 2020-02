Haarkleurtrends lente zomer 2020. Deze nieuwe framboosroze haarkleur is om op te eten!

Reebruin, chocoladebruin, karamel, marron glacé… De haarkleurtrends staan al een tijdje in het teken van de bruintinten, en naar verwachting gaan we ook voor lente en zomer 2020 (net zoals in de mode) opnieuw veel mooie bruintinten zien.

Maar voor het voorjaar willen we er eigenlijk best een vernieuwende twist aan geven. Met een framboosroze gloedje bijvoorbeeld. Backstage bij de modeshows zagen we het Deense model Nina Marker met framboosroze haarkleur waar je direct ‘hair envy’ van zou krijgen.

Maar eerst even iets over de haarkleuren van de fashion modellen in het algemeen. Gewoonlijk hebben modellen vrij natuurlijke haarkleuren. Dat wil niet zeggen dat ze hun haar niet laten behandelen. Het is alleen allemaal zo goed gedaan dat je het bijna niet ziet. De kleuren worden met baby highlights zo gezet dat het lijkt alsof de zon het werk heeft gedaan in plaats van de kapper. Zelden zul je een model zien met een opvallend kleurverloop, zoals blonde punten, brede highlights of een aanzet die expres donker is gemaakt.

Maar wat we wel zien, zijn opvallende haarkleuren. En hiermee zijn we terug bij Nina Marker. Het Deense model heeft een beeldige haarkleur met een framboosroze of aardbeiroze gloed op een bruine ondertoon. Deze haarkleur wordt in de wandelgangen wel Raspberry Bourbon genoemd (even onthouden als je ermee naar je kapper gaat).

Wij vinden het een schitterende haarkleur. De warme tint staat iedereen goed. Ben je altijd wat huiverig voor de klassieke rode haarkleuren, dan is dit bovendien een tint om eens mee te experimenten. Het is een roodtint maar toch ook weer niet. Deze haarkleur is geschikt voor elke haarkleur, maar het resultaat is natuurlijk afhankelijk van de ondertoon.

Bekijk de foto’s maar eens. Wie weet!

TRENDYSTYLE