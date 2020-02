De Fashion Show van Prada is altijd één van de hoogtepunten van de Milan Fashion Week. Gisteren was het weer zover. Het modepubliek stroomde van alle kanten richting Prada’s nieuwe cultuurcentrum, een oude distilleerderij die onder leiding van Rem Koolhaas is omgebouwd tot expositieruimte. Het is tevens de plek waar Prada tegenwoordig showt.

Het leger streetstyle fotografen was indrukwekkend en gemakkelijk te verklaren want de fashion peopletjes bij Prada weten zich te kleden. Op zich is het op straat al één grote modeshow. De genodigden en vele (niet uitgenodigde) influencers en wannabe’s waren allemaal fantastisch uitgedost, strikt volgens het boekje ofwel: volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020. Natuurlijk zagen we overal de nu al karakteristieke ruitjes- en bloemtjespatronen uit de allernieuwste Prada collectie voorbij komen. Hetzelfde geldt voor de lakrode schoenen met hoge hakken. Ook het aantal witte laarzen was niet te tellen. Lang leve de originaliteit!

Qua kledingstijl heb je grofweg drie typen fashion modellen

Op dat punt scoren de fashion modellen beter. Zo trekken zich niet zoveel van de modetrends, maar kleden zich op een heel andere manier. Grofweg heb je drie categorieën modellen: de eerste categorie kleedt zich altijd geheel in het zwart, de andere categorie ziet er duur en origineel uit, en de derde categorie gaat voor casual.

Dat modellen zich graag van top tot teen in het zwart kleden, is niet verwonderlijk. Zwart kleedt slank af en doet je lichaam goed uitkomen. Bovendien is zwart neutraal. Het is een perfecte basis, een onbeschilderde canvas, voor elke modeontwerper. Total black is een soort professioneel uniform.

En dan zijn er modellen die zich heel origineel kleden en een heel eigen persoonlijkheid uitstralen. Met hun voorkomen inspireren ze de modeontwerpers (althans, dat willen ze), ze zetten ze aan tot dromen. Ze zien er zò uit dat de modeontwerpers (en fotografen) denken ‘Zo, die is stylish, dat gezicht wil ik wel voor mijn nieuwe collectie (foto’s).’ Deze modellen lopen als het ware vooruit op de allernieuwste modetrends!

En dan is er nog een derde categorie: de casual meisjes. Zij dragen spijkerbroeken, hoodies, sneakers, spijkerjacks of leren jacks, en zijn eruit als ‘gewone’ meisjes met een heel mooi koppetje. Dit soort meisjes zie je ook vaak bij Prada, want Prada heeft de gewoonte om juist onbekende modellen, liefst beginnelingen, te werken. Prada houdt ervan om nieuwe gezichten te lanceren.

Bekijk de streetstyle foto’s op deze pagina maar eens. Je ziet de drie typen fashion modellen vast en zeker herkennen.

Tot welke categorie behoor jij?

