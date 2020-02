Parels zijn momenteel een enorme hit. De modeontwerpers strooien er rijkelijk mee. Zo ongeveer alles wordt ermee versierd: tassen, schoenen, laarzen, truitjes, jurken, sieraden… en nu ook je haar!

De Amerikaanse actrice Lucy Boynton pakte de pareltrend goed op en verscheen bij de Oscars 2020 met een halflang bobkapsel waarvan de zijscheiding met parels was geaccentueerd. De parels lagen in een keurig rijtje over de scheiding wat een heel schattig effect gaf. Naar alle waarschijnlijkheid waren de parels met haarlijm vastgezet. Dit is een heel leuk en vrij eenvoudig haaridee voor een feestelijke look.

Ook op de catwalk van Andrew Gn (lente zomer 2020) in Parijs zagen we kapsels met parels. Sommige modellen hadden knotten boven op het hoofd waar een streng parels omheen was gedraaid. Andere modellen hadden vlechten waarin een streng parels was meegevlochten. We zagen zelfs cornrows waarvan elk haarrij met parels was versierd. Andrew Gn deed er nog een schepje bovenop door er parelhalsbanden en pareloorbellen bij te halen. Het zijn allemaal ideeën waar je zelf thuis wel iets mee kunt.

Bekijk de foto’s maar eens en ga dan aan de slag. Er zijn vast nog veel meer dingen die je met parels in je haar kunt doen. De kapsels op onze foto’s zijn maar voorbeelden. Laat je fantasie gaan!

TRENDYSTYLE