De Corona-virus gevallen in Noord-Italië drukten hun stempel op de Milan Fashion Week. Die zakte vandaag als een soufflé in elkaar toen bekend werd dat Laura Biagiotti en Giorgio Armani achter gesloten deuren zouden showen.

Even een snel berichtje uit Milaan. De Milan Fashion Week is nagenoeg voorbij (morgen zijn er nog maar twee kleine shows) en eindigde vandaag heel anders dan verwacht. Giorgio Armani die de week vanmiddag (zondagmiddag) zou afsluiten, liet vanmorgen onverwachts weten dat hij achter gesloten deuren zou showen vanwege de Corona-virus uitbraak in Noord-Italië. ‘De gezondheid gaat voor alles,’ zei Re Giorgio.

Ik besloot om 5 uur vanmiddag, het tijdstip waar de show had moeten plaatsvinden, toch even bij Teatro Armani in Via Bergogne te gaan kijken. Het lag er nagenoeg verlaten bij. Voor de hoofdingang met grote matglazen deuren met daarop Giorgio Armani in ton sur ton stond een Chinees model met koffer moederziel alleen op een taxi te wachten. Kort daarop kreeg ze gezelschap van twee andere modellen. Ze vertelden me dat ze op de taxi naar de luchthaven wachtten. De rest van de modellen was al weg, want de fashion show was vervroegd naar 15.30.

Het toeval (misschien was het geen toeval) wilde dat op dat moment een bekende visagiste (ik ken haar al jaren) het pand van Armani verliet. ‘Je hebt er geen idee van hoe vreemd het is om een model te moeten opmaken terwijl je zelf met een mondkapje op zit. Sommige modellen werden daar een beetje zenuwachtig van. De sfeer backstage was verder wel ongeveer zoals altijd. Giorgio Armani liep zelf ook met een mondkapje op maar heeft verder geen commentaar gegeven.’ Ze vroeg zich af wat voor zin het allemaal had – mondkapje dragen, handen steeds wassen, kwasten intensief reinigen – ‘want laten we eerlijk zijn, als je lippen opmaakt, kom je toch echt wel met mondslijm in aanraking’. Net zoals zijzelf waren ook haar collega’s er rustig onder. Slechts één collega is niet gekomen omdat die ‘niet zo lekker was’.

Uit voorzorg zal Giorgio Armani de komende week gesloten zijn, gaf ze me tot slot nog mee. Daarna kuste ze me hartelijk op beide wangen. ‘Tot snel!’ Ik was nog niet weg of ik zag een televisieploeg op haar afschieten…

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE