De nieuwe modecollecties voor het voorjaar hangen in de winkels. Misschien heb je al iets gekocht. Maar is je kast er ook klaar voor? Bereid je voor op de seizoenswisseling. Haal de bezem door je garderobe.

Zin in schoonmaken (het kan je zomaar overkomen)? Waarom zou je dan je kledingkast niet eens opruimen. Kledingkasten lijken wel hun eigen leven te leiden. Er komt steeds meer bij en alles wordt steeds onoverzichtelijker. Totdat je op een dag voor een uitpuilende kast staat en wanhopig verzucht: ‘Wat moet ik in hemelsnaam aan…?’ Dat is het moment waarop je opruimen niet langer meer mag uitstellen.

Voorbereiding

Voor het opruimen heb je minstens een middag nodig. Bereid de klus daarom goed voor. Wapen je met grote zakken, een stapel goede kleerhangers (voor jasjes, bloesjes, broeken en rokken), een goede kleedspiegel en vraag of een vriendin of je assisteert. Zij heeft meestal een frissere kijk op wat weg kan en wat niet dan jijzelf.

Kleding uitzoeken

Er zijn vast en zeker dingen die zo in de zak kunnen. Oude verwassen T-shirtjes, slipjes en sokken met gaten… Als eerste doe je dus alle dingen die zò weg kunnen in een zak. Zet de zak alvast buiten je slaapkamer, zodat je alle ruimte hebt om verder te werken.

Maar daarmee ben je er nog niet… Er zijn vast nog veel meer dingen die weg kunnen. Jasjes, broeken, jurken, truien… Meestal wordt bij het opruimen van kasten een criterium aangehouden van twee jaar: heb je iets twee jaar niet gedragen, doe kan het weg. In de praktijk ligt dat natuurlijk niet zo gemakkelijk. Daarom kun je het beste alles gewoon even passen (daarvoor had je dus de passpiegel en je vriendin nodig).

Dingen die te klein zijn, uit de mode of waarin je jezelf echt niet meer ziet lopen, doe je allemaal op een hoop. Die dingen kunnen weg. Kun je het niet over je hart verkrijgen om een kledingstuk weg te gooien omdat je er goede herinneringen aan hebt, berg het dan ver op in je kast, zodat het niet in de weg ligt.

Verder zul je in je kast vast kleding tegenkomen die je niet meer draagt omdat er knopen ontbreken, omdat de stof gescheurd is of omdat er een vlek in zit. Dit is het moment om daar iets aan te doen. Leg deze kledingstukken apart, maar hang ze niet terug in de kast. Het eerstvolgende moment dat je vrij bent, breng je ze naar de stomerij of naaister om ze te laten repareren. Doe je dat niet, dan betekent dat dat je eigenlijk niet van plan bent om deze kledingstukken te repareren, laat staan dat je ze nog zult dragen. Het is dan maar beter om ze ook weg te doen.

Kast weer inruimen

Als je alle kledingstukken (en accessoires) hebt uitgezocht, is het tijd om alle dingen die je wilt houden weer terug in de kast te hangen. Tegen die tijd ben je het opruimen misschien al moe, maar het is zaak om hier nog even door te zetten. Want hoe overzichtelijker je je kast inricht, hoe sneller je ’s morgens de vraag: ‘Wat moet ik vandaag aan?’ zult kunnen beantwoorden.

Draag je naar je werk gewoonlijk andere kleding dan in je vrije tijd, maak daar dan onderscheid tussen. Hang je ‘werkkleding’ aan de ene kant van de kast, je vrijetijdskleding aan de andere kant. Hierdoor zul je ’s morgens bij het aankleden nog minder tijd verliezen en sneller kunnen combineren. Hang ook avondkleding bij elkaar. Omdat we uitgaanskleding niet zo vaak dragen, weten we vaak niet eens meer wat we hebben. Het is aan de vooravond van een feestje heel fijn als je direct alles bij elkaar vindt.

Zorg ervoor dat je goede hangers gebruikt en dat de kleding niet opeen geperst in je kast hangt. Niet alleen heb je dan een beter overzicht, maar ook zul je minder hoeven strijken. Nogmaals tijdswinst dus.

Je zult zien dat je na een middag intensief opruimen veel minder snel met je handen in je haar en een wanhopig gezicht met de vraag ‘Wat moet ik nu weer aan?’ voor je kledingkast zult staan. Bovendien helpt het je om voor het komende seizoen gerichter te kopen. Je bent namelijk net weer eens geconfronteerd met je ‘missers’: dingen die je niet gedragen hebt en die je zonder pardon uit je garderobe hebt verwijderd.

