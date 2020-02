Al eerder schreven we over de enkelbandentrend voor lente zomer 2020. Deze modetrend is werkelijk megagroot. Dat bevestigden de fashionista’s tijdens de modeweek in Milaan. Iedere zichzelf respecterende influencer kwam ermee op de proppen. Overal zagen we bandjes en linten van schoenen die rond de broekspijpen waren geknoopt.

Maar dat niet alleen. Schoenen met enkelbandjes zijn op zich al een trend. We zagen we eigenlijk overal onder dragen, of het nu om rokken, jurken, broeken of bermuda’s (ook een grote modetrend voor voorjaar 2020) ging. Opvallend was verder dat het veelal om open schoenen (hoge sandaaltjes) ging. Blote voeten in de winterkou (gelukkig was het tijdens de modeweek mooi weer) zijn ook weer een trend.

En daarmee stuiten we meteen ook op een beautytrend: pedicures! Goed verzorgde voeten zijn een must. Meer nog dan dat: je voeten moeten onberispelijk zijn! Ze worden een soort nieuw ‘modeaccessoire’, een verrijking van je look. Daarbij hoort natuurlijk ook een nagellakje. De trend is hier één enkele kleur, dus geen nail art voor de teennagels. Donkerrood is het meest geliefd. Ook roze teennageltjes doen het goed. Wie even niet aan een pedicure toekomt, kan kiezen voor een gesloten schoentje, zoals de puntige pumps met halfhoog hakje én enkelbandjes die we ook overal zagen.

De focus ligt hiermee het komende seizoen dus op de voeten en enkels. Fetisj de luxe, zullen we maar zeggen. Goed om te weten zodat we ons daar al rustig op kunnen gaan voorbereiden. Als we met de modetrends voor lente zomer 2020 willen meedoen, natuurlijk.

P.S. Je hebt vast opgemerkt dat blauw en wit geliefde voorjaarskleuren voor 2020 zijn!

