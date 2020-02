Liefde en relaties. Als hij de eerste stap maar niet zet… 9 Tips

Jullie zijn al een paar keer uitgeweest. Jij wilt best meer, maar hij onderneemt geen stappen. Wat kun je doen om hem in actie te krijgen?

Ja, je hebt het goed gelezen: activeren. Letterlijk ‘activeren’. We zullen het je even uitleggen. Is het je wel eens overkomen dat je (meerdere/vele malen) uitgaat met een jongen die de eerste stap maar niet zet? Er hangt spanning in de lucht, maar hij komt niet in actie. In dat geval heeft hij een zetje nodig. Een zetje in de rug om hem over de streep te krijgen. Ofwel, je moet hem even ‘activeren’.

Laten we nog even teruggaan naar de situatie waar we hier op doelen. We nemen een voorbeeld. Eerste afspraakje. Je gaat uit met een jongen die je leuk vindt. Het lijkt erop dat dat gevoel wederzijds is. Jullie eerste avondje samen is perfect. Hij brengt je thuis en zegt je gedag. Nog een zwaai met zijn arm en hij is verdwenen. Verder niets. Hij heeft niet geprobeerd je te zoenen. Hij heeft je niet eens aangeraakt. Een gentleman van de oude stempel, denk je. Tweede afspraakje. Een paar dagen later. Bioscoop. Of een dineetje. Of beide. Een sprankelende conversatie, gevoel voor humor, gelach, maar verder niets. Hij probeert niets…! Derde afspraakje. Vierde afspraakje. Vijfde. Jullie blijven uitgaan. Jullie hebben het steeds naar jullie zin. Hij is galant, maar zet geen enkele stap. Op geen enkele manier. Jij bent inmiddels natuurlijk dolverliefd.

Wat te doen? Je vriendinnen en collega’s beginnen zich af te vragen wat er aan de hand is. ‘Jullie gaan toch samen?’ Hoe breng je ze in hemelsnaam aan hun verstand dat het niet zo is? Om het over jouw eigen gevoelens nog maar niet te hebben. ‘Misschien vindt hij me niet leuk. Misschien heeft hij een ander. Misschien vond hij dat korte jurkje dat ik laatst aanhad, een beetje teveel van het goede. Misschien vindt hij me aardig, maar voelt hij zich niet tot mij aangetrokken. Of misschien valt hij niet op vrouwen… Nee, niet aan denken!’

Een ‘geblokkeerde’ situatie. Een situatie waarin hij ‘geactiveerd’ moet worden (zat er ergens maar een knopje!), maar dan wel op een elegante manier. Hoe doe je dat? Hier zijn een paar adviezen. Heb je een aanvulling op onze lijst, mail ons dan via het venster hieronder. De leukste reacties zullen we als gewoonlijk hieronder publiceren. Maar dan eerst onze ‘gezond-verstand’-adviezen:

#1 Hem jaloers maken? Niet echt een goed idee. Het mag dan wel een van de oudste en misschien wel meest gebruikte trucjes zijn, maar je kunt er ook het tegenovergestelde resultaat mee bereiken. Namelijk dat je hem ermee verwijdert in plaats van dichter bij je brengt. Het zal misschien werken als hij ‘verlegen’ of ‘verstrooid’ is, maar zeker niet als hij niet helemaal zeker van zijn gevoelens voor jou is.

#2 Hem jaloers maken mag dan niet de beste strategie zijn – we blijven erbij – maar je kun wel proberen om zelf een klein stapje achteruit te doen. Een ‘tactische afkoelingsperiode’ zullen we maar zeggen. Misschien lukt het je om hem daarmee wakker te schudden. Laten we het hopen.

#3 Een andere tactiek: de volgende keer dat jullie samen uitgaan, presenteer je je op je mooist. Voel je mooi, verleidelijk en op je gemak. Het zal je helpen om je wat – hoe zullen we het zeggen – ‘agressiever’ op te stellen.

#4 Wees niet bang om voor je eigen gevoelens uit te komen. Zeg hem dat je hem aantrekkelijk vindt, dat je zijn gezelschap op prijs stelt, dat je graag bij hem bent. Daar is niets mis mee. Misschien is hij alleen maar verlegen of bang dat hij afgewezen wordt. Als hij jouw gevoelens kent, kruipt hij misschien uit zijn schulp.

#5 Schakel goede en wederzijdse vrienden in. Laat ze het terrein verkennen en doe dat op een manier dat jouw boodschappen via hen bij hem aankomen.

#6 Probeer wat ‘lichamelijker’ met hem te zijn. Niets bijzonders, een kusje op zijn wang als je hem weer ziet, jouw hand in de zijne als jullie een drukke verkeersstraat oversteken. Zo laat je hem weten dat je vertrouwen in hem hebt en hopelijk stimuleer je hiermee – mocht dat het probleem al zijn – zijn fantasie. Lichamelijk contact, ook al is het maar vluchtig en in het openbaar, is een krachtige katalysator van gevoelens en emoties. Je kunt je ook bij het afscheid wat opstellen en hem bijvoorbeeld een kusje op zijn wang geven, vlak bij zijn mond natuurlijk.

#7 Organiseer een intiem avondje, zo mogelijk bij jouw thuis. Een etentje, muziek, wijn. En jij op je allerverleidelijkst. Het feit dat je hem van de buitenwereld hebt geïsoleerd, zal je een eind op weg helpen. Vraagt hij je, als hij je uitnodiging aanneemt, of hij een vriend mee mag nemen, laat het dan allemaal maar zitten…

#8 Ben je er het type voor dan kun je er gewoon op de man af naar vragen: ‘Zie je mij zitten of niet?’ Of ‘Ga je me vanavond nou eindelijk eens zoenen want anders doe ik het wel!’

#9 Een laatste advies: houd altijd in je achterhoofd dat je tijdens een van je ‘activerings’-acties een afwijzing kunt krijgen. En toch is dat misschien beter dan een lange, slepende affaire die uiteindelijk in niets eindigt. Vroeg of laat zul je toch duidelijkheid moeten krijgen over hoe het er tussen jullie voorstaat. Dan maar beter vroeg…

