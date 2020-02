Als je Trendystyle regelmatig leest, dan herken je dit Japanse topmodel misschien. Het is Hikari Mori. Zes maanden geleden publiceerden we een aantal kapselfoto’s van haar omdat we helemaal verliefd waren op haar korte kapseltje. Dat droeg ze toen geheel volgens de haartrends van toen gladjes rond haar hoofd met zachte ronde vormen en een paar jaren ’80 speldjes. Inmiddels heeft Hikari’s kapper haar kapseltje geupdate volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2020. Dat is iets wat ons blijft fascineren. De evolutie van een kort kapsel is zo spannend! Er zit altijd beweging in.

Laten we eens kijken hoe Hikari’s kapseltje zich heeft. Allereerst valt op dat de lange lagen van toen plaats hebben gemaakt voor korte laagjes. Het haar in de nek is bovendien langer. Het is geen weliswaar geen matje maar het komt wel een beetje in de buurt. Ook de pony lijkt langer. In ieder geval draagt ze die nu echt als een pony niet als een zijlok waaraan een paar haartjes zijn ontsnapt.

Het meest up-to-date en geheel in lijn met de kapseltrends voor voorjaar 2020 zijn de langere, gelaagde zijkanten die een beetje wijduit staan maar tegelijkertijd de oren bedekken.

En dan heb je natuurlijk ook nog de haarstyling. Aan al die laagjes geef je natuurlijk zoveel mogelijk beweging. De nieuwigheid hier is dat je de haarstylingsproducten mag zien. Let ook op het lichte ‘wet look’ effect. Ook dit is geheel ‘zoals het moet’ volgens de allerlaatste haartrends 2020.

Beeldig toch? Misschien iets voor jou? Overigens hoef je voor dit kapseltje van nature geen krullen te hebben. Hikari heeft die immers ook niet van zichzelf. Het is de haarsnit die het haar beweging geeft. Wel even een goede kapper vinden!

