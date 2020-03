De nieuwste laarzen voor voorjaar 2020. Dit zijn de coolste laarzen voor nu

Tijdens de afgelopen Men’s Fashion Week in Milaan spotten we onder het modepubliek een fashionista met een paar laarzen waar je met de beste wil van de wereld niet omheen kunt. Het waren de hoogste afzaklaarzen (misschien wel) ever. Het zachte leer rimpelde als het huidje van een shar-pei hond. De lichtblauwe kleur maakte er iets surrealistisch van.

De laarzen deden verdacht veel denken aan de dijhoge Uggs die de Belgische (cult)modeontwerper Glen Martens van het modemerk Y/Project een paar jaar geleden ontwierp. Om je er een voorstelling van te maken: neem een klassieke Ugg en trek ‘m door tot aan je dijbenen maar dan wel met duizend-en-één rimpels. De Y/Project x Ugg boots waren in mum van tijd een hype onder de fashion addicts, maar hebben we sindsdien niet meer gezien.

En dan hadden we daar opeens onze fashionista met haar lichtblauwe dijhoge blikvanger-afzaklaarzen! Ze droeg ze met een (figuurcorrigerend?) broekje, een wit lakjurkje en een gewatteerd jack van Balenciaga. Je kunt het mooi vinden of niet, bijzonder is deze look wel. Een paar laarzen als deze zijn volgens ons ‘cult’, één van die items die je in je garderobe zou willen hebben alleen al om naar te kijken.

Maar het mag ook eenvoudiger. Afzaklaarzen zijn een top modetrend voor lente zomer 2020. Ze waren ontzettend goed vertegenwoordigd op de catwalks en zijn ook al in de winkels te vinden. De laarzen haken aan bij de jaren ’70 invloeden die in de mode voor het komende seizoen te vinden zijn. Die laarzen zijn ongetwijfeld meer draagbaar dan de lichtblauwe shar-peis van onze fashion addict. Bekijk de foto’s maar eens. Misschien brengen ze je op nieuwe ideeën voor jouw modelook.

TRENDYSTYLE