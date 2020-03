Stijlvol, in optisch wit of felle kleuren en met minimalistische lijnen. De broekpakken voor lente zomer 2020 zijn mooi en gemakkelijk in het dragen.

Als je even niet weet wat je aanmoet, dan helpt een broekpak je uit de brand. Gelukkig zijn broekpakken ook voor lente zomer 2020 weer een enorme trend. Zo wemelde het rond de showlocatie van (Hugo) Boss in Milaan van de ‘dameskostuums’. Dat was op zich niet verwonderlijk want de modecollectie van Boss voor lente zomer 2020 bevat een groot aantal powersuits. En dat is natuurlijk koren op de molen van de fashionista’s en buyers. Die weten maar al te goed dat je met een colbert en bijbehorende broek altijd stijlvol voor de dag komt, of je nu een belangrijke afspraak hebt, moet werken of uitgenodigd ben voor de front row tijdens de modeweek in Milaan.

De meeste powersuits die we bij Boss zagen dragen, hebben vrij minimalistische lijnen. Deze worden nog eens onderstreept door de vaak felle of uitgesproken kleuren: turkoois, oranje of met brede zwart-blauwe strepen, optisch wit. Deze kleuren zijn in lijn met de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020 waarin ‘fris’ en ‘clean’ belangrijke sleutelwoorden zijn.

De meeste fashionista’s droegen hun power suit bovendien zonder poespas: geen ceintuur, niet teveel modeaccessoires, en onder het colbertje slechts een eenvoudig wit truitje. Alles oogde heel strak en daarom juist zo stijlvol.

Deze look is heel gemakkelijk na te doen. Probeer je broekpakken eens zo min mogelijk op te smukken. Ga voor een goed gekozen tas, een paar hoge hakken als je wilt, maar houd het verder simpel. Ga voor één, hoogstens twee kleuren in je look. Vermijd items met veel details en ga voor gladde structuren. Zo krijg je die superchique look die je op deze foto’s ziet.

Verder zal het je vast opgevallen zijn dat de sneakers van vorig jaar vervangen zijn door hooggehakte sandaaltjes! We weten niet of we hier blij mee moeten zijn of niet. Aan de ene kant kunnen een paar supervrouwelijke schoentjes nooit kwaad, maar ach, hoe comfortabel waren die sneakers wel niet!

Een ander detail dat we nog even onder je aandacht willen brengen, is de hoodie die we onder een blazer zagen dragen. Op zich is deze combinatie achterhaald, maar in het vroege voorjaar, als het nog fris is, kan het een uitkomst zijn.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

