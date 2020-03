Modetrends lente zomer 2020. Zwierige lange jurken. Nu al dragen!

Al seizoenen lang zijn lange, zwierige jurken in de mode. Ook voor lente zomer 2020 gaan we ze weer volop zien. Wat ons betreft, is dit een fantastische modetrend omdat je er veel kanten mee opkunt, ook als het nog geen zomer is.

Maar laten we eerst de jurken zelf eens bekijken. Fantasieën zijn nog steeds (wederom!) hot. Met name bloemenprints doen het voor lente zomer 2020 heel goed. Je kunt kiezen voor macrobloemen of voor millefleurs patroontjes. Verder gaan we schitterende bloemenborduursels zien. Zo stuurde Dior jurken met werkelijk schitterende bloemenapplicaties de catwalk op. Het Italiaanse modehuis Etro, dat bekend staat om zijn etnische fantasieën, ging voor paisleys en Indiase mehendi symboliek. Millefleurs zagen we onder meer bij N21, en zijn op dit moment al volop in de grote modeketens te bewonderen. (Zie de foto’s bovenaan dit artikel)

Fendi kwam met macrobloemen in retrostijl; Missoni ging aan de haal met zwierige halterjurken met vrij abstracte prints waar met enige fantasie (weer dat woord!) bloemen in te ontwaren zijn.

Zo kun die lange (zomer)jurken nu al aan!

Het fijne van lange fantasierijke jurken is dat je ze aankunt zodra het zonnetje zich laat zien! Het is eigenlijk alleen een kwestie van mood. Als de regen met bakken uit de hemel komt, wil je misschien geen kleurrijke bloemen aan je lijf. Maar laat de lentezon zich zien, dan zijn die bloemenjurken een uitkomst. Draag er een grote trui of een lang vest op, snoer een stoere riem in je taille en haal er een paar afzaklaarzen bij voor een up-to-date seventies look. Een andere optie is om je lange jurk met een oversize blazer en een paar pittige laarzen met hak te combineren.

Moraal van het verhaal: al lijken al die lange fantasietjesjurken op dit moment nog een ‘ver van mijn bed’-show, toch kun je ze naar verwachting al héél snel aan. Pak de weersverwachtingen voor de komende dagen er maar eens bij!

TRENDYSTYLE