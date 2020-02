Modetrends lente zomer 2020. Paisley patronen

De modetrends voor lente zomer 2020 zijn geïnspireerd door de jaren ’70. Vanzelfsprekend staan niet alle modecollecties in het teken van de Seventies en de mythische Summer of Love. Maar er zijn belangrijke modehuizen die zich voor zomer 2020 helemaal door de Seventies hebben laten leiden. Zoals het Franse maison Céline. En de Italiaanse modehuizen Alberta Ferretti en Etro. Over Etro willen we het vandaag even hebben.

Het modehuis Etro staat bekend om zijn fantasieën. Die zijn gewoonweg legendarisch. Ook de modecollectie voor lente zomer 2020 staat helemaal in het teken van prints. Eén veel voorkomend patroon is de paisley. En als Etro paisley prints showt dan kun je er d*&der op zeggen dat het een (mega)trend gaat worden! Niet alleen voor de komende zomer maar ook voor de komende seizoenen. Op de stoffenbeurs MilanoUnica voor zomer 2021 bijvoorbeeld zagen we ongelooflijk veel paisleys. De paisley trend zet door!

Maar terug naar zomer 2020. Paisley prints maken een enorme comeback. Het leuke is dat we ze met frisse blouses (bijna overhemden) met pastelstrepen gaan combineren. Dat is een nieuwigheid voor zomer 2020.

Nieuwe trend voor lente zomer 2020: combineer paisley prints met blouses met frisse streeppatronen

Romee Strijd (wie kent haar niet?) en Elsa Hosk lieten tijdens de afgelopen Milan Fashion Week zien hoe je zo’n combinatie legt. Wij fotografeerden de beide topmodellen bij de show van Etro voor herfst winter 2020. Bekijk de foto’s maar eens.

Overigens kun je zo’n ‘strepenoverhemd’ ook met andere fantasieën combineren. Dat liet het Japanse topmodel Hikari Mori ons zien.

Bottomline van dit alles: de paisley is terug en een fris pastelkleurig strepenoverhemd is hot. Ook op andere catwalk zagen we dit soort blouses. Kortom, zowel paisleys als klassieke damesoverhemden met streeppatroon zijn een must-have.

TRENDYSTYLE