Mode accessoires lente zomer 2020

Iedereen kent inmiddels het minuscule tasje van Jacquemus. Dit microtasje werd een absolute topper onder de fashionista’s. Zozeer zelfs dat andere modehuizen snel ook maar microtasjes zijn gaan ontwerpen. Een andere topper van het afgelopen seizoen was het pareltasje, een tasje dat helemaal van parels is gemaakt. En de ‘bucket hat’ (het klassieke vissershoedje). En nu is het afwachten wat de volgens de allernieuwste modetrends de zomerhits gaan worden. Kandidaten genoeg in ieder geval. We lichten alvast een paar bijzondere modeaccessoires voor lente zomer 2020 uit. Eentje zal je heel bekend voorkomen ;-)

#1 Brillenkoker om je nek (en netpetje op je hoofd)

Stella McCartney kwam met een vondst: een brillenkoker als ketting. De zachtoranje koker is transparant waardoor de trendy zonnebril goed zichtbaar is. Een superaccessoire! Vernieuwend! Een ander opvallend accessoire bij Stella (zoals ze in de wandelgangen wel wordt genoemd) is het netpetje. Gaat dit de plaats van het vissershoedje (voor lente 2020 in pastelkleuren) innemen?

#2 Mega-oorbellen

Groot, groter, grootst. De afgelopen seizoenen zagen we een revival van grote oorbellen. Voor lente zomer 2020 worden ze mogelijk nog gigantischer. Je draagt ze in beide oren of als monobel. De stijlen lopen uiteen van jaren ’70 (met etnische accenten) tot jaren ’80.

#3 Parels in je haar

Parels sieren tegenwoordig zo ongeveer alles: tassen, schoenen, bijous, kleding… en het komende seizoen dragen we ze ook in ons haar. Draai een parelketting om een knot zoals we dat op de catwalk van Andrew Gn zagen. Of vlecht een streng mee in je vlecht. Of maak een scheiding in je haar en leg daar een parelstrengetje over zoals we dat op de rode loper van de Oscars 2020 zagen. Zet het strengetje vast met speldjes of haarlijm.

#4 Microtasje als ketting

Een tas(je) om je nek is tegenwoordig supertrendy. Beter als de tas niet al te groot en zwaar is. Opvallend mooi is het goudkleurige microtasje van Fendi, maar ook het wereldbolletje van Sacai verdient de aandacht.

#5 Schelpjes accessoires (alweer!) en kraaltjesriemen

Daar zijn ze weer: schelpjes! Isabel Marant showde een inspirerende modecollectie in jaren ’70 stijl en daar horen schelpjes accessoires bij. Dus haal je schelpjes van vorig jaar zomer maar weer tevoorschijn! Een ander jaren ’70 accessoire dat weer terugkomt, is de kraaltjesriem. Misschien heb je er nog eentje liggen. Weer dragen! Wellicht wordt dit de grote zomerhit 2020.

