Topmodellen bij Salvatore Ferragamo. Doutzen Kroes op de catwalk!

De cast voor de modeshow van Salvatore Ferragamo was indrukwekkend. Backstage kwamen we zelfs Doutzen Kroes tegen!

‘Hoi Doutzen! Mag ik een foto van je maken?’ ‘Ja, hoor!’ De modellen staan in een lange rij voor de rehearsal, de generale repetitie van de modeshow van Salvatore Ferragamo herfst winter 2020 2021. Ik ben blij dat mijn landgenoot voor mij wil poseren. Wel zo aardig van haar! Haar collega, topmodel Irina Shayk, heeft me net een foto geweigerd. Een beetje begrijpelijk is dat (misschien) wel. Het is 8 uur ’s morgens en de meeste modellen zijn nog aan het wakker worden. Haar en make-up is nog niet helemaal gedaan. Ik ben de enige fotograaf backstage die de meisjes op dit vroege ochtenduur met beautyshots plaagt. Omdat ik direct na Ferragamo bij een andere show moet zijn, ben ik vroeger dan mijn collega-fotografen.

De cast van Salvatore Ferragamo is op z’n zachtst gezegd indrukwekkend. Het Italiaanse modehuis heeft topmodellen uit alle windhoeken van de wereld ingevlogen. We noemden onze Doutzen Kroes al, en Irina Shayk, Russisch topmodel dat bekend werd toen ze in 2011 op de cover van de Sportswear Illustrated Swimsuite Issue verscheen. Verder was Arizona Muse er. Ze heeft nog steeds een bobkapsel. En topmodellen van weleer zoals de Amerikaanse Caroline Murphy die inmiddels 45 is. Braziliaans topmodel Caroline Trentini, nu 32 en in stralende vorm, was ook van de partij. Ook Saskia de Brauw, 38, die nog steeds volop als model werkt, was voor deze show geboekt.

Andere Nederlandse gezichten waren Felice Noordhoff, nu 18, die sinds haar vijftiende al de catwalks van de bekendste modehuizen loopt, en Mel van Roemburg, een ‘new face’ die dit seizoen voor belangrijke maisons als Fendi en Moncler (en dus ook Salvatore Ferragamo) liep.

Nederlandse modellen doen het goed in de modewereld. Al sinds jaren is het aantal modellen uit ons landje opvallend hoog. Doutzen zien we echter nog maar zelden op de catwalk. Het was een verrassing haar bij Ferragamo tegen te komen.

