De mode is grillig. Fashionista’s en it-girls rennen massaal achter de allernieuwste trends aan. Trends laaien steeds sneller op en doven steeds sneller uit. Dat geldt ook voor de tassentrends. De tassentrends voor lente zomer 2020 zien er weer heel anders uit dan die van vorig jaar. De allernieuwste tassentrends laten verrassend genoeg GROTE volumes zien! De mini- en microtassen van vorig jaar zijn alweer achterhaald. Jacquemus is (bijna) alweer vergeten.

Als het op modeaccessoires voor lente zomer 2020 aankomt, is Bottega Veneta de absolute winnaar. Sinds het Italiaanse modehuis Daniel Lee (voorheen Céline) in de arm heeft genomen, is Bottega Veneta cult. De accessoires van BV, zoals het merk in de wandelgangen wel wordt genoemd, zijn de droom van iedere it-girl.

De tassen van Bottega Veneta voor lente zomer 2020 zijn ontzettend eenvoudig te herkennen: het merendeel is gevlochten (‘intrecciato‘, zeggen de Italianen). Een ander opvallend kenmerk is dat de volumes groot (!) zijn. Goodbye, minibag! Een derde kenmerk is dat ze vrij soepel en zacht van vorm zijn. Ze worden wel bestempeld als ‘pillow bags‘. Overigens zijn tassen met een hoog knuffelgehalte niet nieuw. Maison Margiela kwam er een paar seizoenen geleden al mee.

De aller- allerhotste Bottega Veneta tas – en meteen ook een héle dure – is op het moment Padded Cassette Bag. De lekkerste en meest geliefde ‘knuffeltas’ is de Pouch.

Maar natuurlijk is meer onder de zon dan Bottega Veneta. Opvallend is bijvoorbeeld dat Prada teruggrijpt naar het (verre) verleden en de Bowling Bag weer heeft gelanceerd. Een andere geliefde Prada bag is de gevlochten ‘bucket bag’.

De hotste tassentrends voor lente zomer 2020

Maar genoeg over merken en hun (peperdure) it-bags. Het is veel interessanter om te weten wat de algemene tassentrends voor lente en zomer 2020 zijn. We zetten een aantal trends op een rijtje zodat je er bij de keuze van je nieuwe tas rekening mee kunt houden (of juist nìet als je ervan houdt om een beetje tegendraads te zijn):

1. Volumineuze tassen

2. Knuffelachtige, zachte pillowtassen

3. Gevlochten tassen

4. Bucket bags (in de vorm van een emmertje)

5. Zadeltassen (jaren ’70 invloeden)

6. Hobotassen (deze tassen zijn geïnspireerd door de knapzak van zwervers)

6. Tassen in effen kleuren. De meest geliefde kleuren zijn: wit, blauw, rood

7. Tassen met goudkleurige schakelkettingen of met grote, gekleurde plastic kettingen

Tassentrends voor lente zomer 2020 die we nog vaak gaan zien, zeker onder het grote publiek, maar die fashionista’s alweer achter zich hebben gelaten:

8. Mini- en microbags

9. Crossbody bags

10. Heuptassen

Ons advies: het is leuk om de allernieuwste tassentrends voor lente zomer 2020 te kennen maar kies de tas die bij jouw persoonlijkheid en vooral ook levensstijl past!

