Zwart-wit volgens de nieuwste mode trends lente 2020. Tip: koop grote witte knopen!

Total black is terug in de mode. Total white is een topper onder de fashionista’s. En zwart met wit is tijdloos, stijlvol, oneindig chic, soms zelfs heel stoer. Op de catwalks voor lente zomer 2020 zagen we weer heel wat zwart-met-witte outfits voorbijkomen. Ook de fashionista’s en it-girls tijdens de Milan Fashion Week wisten er wel raad mee. Wij maakten een selectie van interessante zwart-witte outfits van de runways en van de ‘straat’ (streetstyle is het chique woord) voor je. Zoals altijd raken we er zelf ook weer helemaal geïnspireerd :-) Morgen dan toch maar weer met zwart-wit experimenteren!

Zwart-wit volgens de nieuwste modetrends voor lente zomer 2020

Laten we even kijken wat hoe we het komende seizoen zwart met wit gaan combineren. Laat je inspireren door de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020! We hebben 10 styling tips en trends voor je. Je vindt ze (bijna allemaal) terug op de runway en streetstyle foto’s op deze pagina:

1 . Combineer een klassieke zwart-witte outfit met stoere combat boots.

2. Draag een witte (winter)mantel (witte jassen zijn hot!) over een total black outfit.

3. Neem basics als uitgangspunt. Een zwartleren broek (ook nep!) laat zich fantastisch combineren met witte blouses en topjes. Daarover mag je dan weer een zwart vest of een zwartleren jack dragen.

4. Witte laarzen zijn hot. Draag ze onder een zwarte outfit.

5. Ga voor een balletjespatroon: wit op zwart of zwart of wit. Balletjes zijn altijd goed. Combineer ze met zwarte of witte items en mode accessoires.

6. Pied-de-poule was afgelopen winter een superhit en is ook dit seizoen trendy. Draag je pied-de-poule items met wit voor een vroege voorjaarslook.

7. Update je zwarte blazer of zwarte truitje/vest met grote witte knopen à la Prada lente zomer 2020. Helemaal in-trend!

8. Ga voor ‘tuttige’ kledingstukken: lange zwarte of witte rokken en zwarte of witte blazers met strenge of moderne lijnen. Speel met aparte silhouetten. Juist als de kleur ontbreekt, komen lijnen en vormen mooi uit!

9. Voor de avant-gardisten onder jullie: palmbladeren worden de komende seizoenen een item. Ga voor een wit kledingstuk met tropische bladeren in het zwart. Als een soort fotonegatief. We zagen dit soort prints op verschillende catwalks.

10. Zwarte nagellak is momenteel een hype en doet het perfect bij een zwart-witte outfit.

11. (We weten van geen ophouden) Wees niet bang om een zwart-wit outfit te combineren met een enkel item in donkerblauw, donkerrood of natuurlijke kleuren.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE