Haarkleurtrends voorjaar 2020. Deze pastel haarkleur is super (exotisch) voor een party!

Het zal zijn vijf jaar geleden zijn, misschien ook meer, dat we met pastel haarkleuren begonnen te experimenteren. Nu behoren pastels tot de ‘officiële haarkleuren’. Ze zijn helemaal ingeburgerd. Maar natuurlijk blijven we er wel mee experimenteren. De haarkleurtrends zijn altijd in bewegingen. Het is een soort dans, een flirt, met de modetrends. Haarkleurtrends en modetrends gaan hand in hand. Dat geldt ook voor de haarkleurtrends voor lente zomer 2020.

Eén modetrend voor lente zomer 2020 leent zich bijzonder goed als inspiratiebron voor de pastel haarkleurtrends: de allernieuwste jungle trend.

De jungletrend zullen we deze zomer maar ook volgend jaar zomer (2021) nog veel terug gaan zien. Vooral palmbladeren en tropisch groen spelen daarin een grote rol, meer nog dan tropische bloemen. Palmbladerenprints zijn hot, hot, hot! Deze donkergroene kleur zagen we – met een spannend – glittertje terug in het haar van de modellen van de Italiaanse ontwerpster Luisa Beccaria. De tijdelijke kleuring werd gewild slordig op het haar van blonde maar ook donkere modellen aangebracht.

De groene lokken werden vervolgens losjes opgestoken en met bloemen versierd. De bloemen haakten aan bij de bloemencreaties die de modellen droegen: ze waren van top tot teen in microbloemetjes gekleed. Zelfs de laarzen waren bedrukt met duizenden bloemetjes!

Romantische typetjes kunnen deze combi direct overnemen: bloemetjes van top tot teen (deze modetrend zagen we in de ressort collectie Prada voor lente 2020 en inmiddels komen we dit soort outfits ook al bij de grote modeketens tegen!) in combinatie met een junglegroene haarkleuring en een bloem in je haar. Zo’n outfit is natuurlijk fantastisch voor feestelijke gelegenheden, in het bijzonder voor bruiloften! In plaats van je in de gebruikelijke voorjaars- of zomertintjes te hullen, kom jij als exotisch junglevogeltje binnenzeilen (‘vliegen’ zouden we bijna zeggen).

Ben je minder romantisch aangelegd, dan kun je je beperken tot de junglegroene haarkleur met glittertje (alsof de tropische regendrupjes nog op je haar liggen!). Het is wel leuk om deze haarkleur op één of andere manier op je outfit af te stemmen. Zo’n haarkleur staat bijvoorbeeld superstoer bij een (nep)leren outfit, misschien zelfs wel in spannende groentinten!

