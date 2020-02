Schakelkettingen zijn een toptrend voor lente zomer 2020. Je draagt ze om je nek, aan je tas of… aan je zonnebril. En het gaat niet om zomaar een kettinkje. De schakelkettingen voor dit seizoen zijn zwaar (althans, zo zien ze eruit) en groot als ambtsketens.

Goudkleurige schakels hebben de voorkeur. Maar daarnaast gaan we ook schakels in plastic zien. Vooral die schakels zijn heel grappig en voegen een vrolijke maar vooral ook eigentijdse noot aan je outfit toe. Met name de zonnebrillen met dit soort kettingen zijn supercool.

Ben jij ook voortdurend op zoek naar je zonnebril maar vind je zo’n koordje maar niets omdat het zo ‘schooljufachtig’ of ‘ouwelijk’ overkomt, dan is daar de oplossing in de vorm van zo’n grote schakelketting waarmee je je zonnebril letterlijk aan de ketting legt.

Overigens is deze modetrend niet nieuw. Vorig jaar kwam het Italiaanse modehuis Max Mara al met zonnebrillen met hele chique, grote schakelkettingen met tortoise patroon. Dit jaar zien we vooral lichtgekleurde kettingen zoals wit en beige. Deze nieuwe, lichtere versies sluiten perfect aan bij de modetrends voor lente zomer 2020 die frisser dan ooit zijn, en waarin wit en blauw de boventoon voeren.

De ‘zonnebril-aan-de-ketting’-trend gaat volgens ons deze zomer echt doorzetten. We zagen ze al in verschillende etalages (en heus niet alleen bij Max Mara).

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE