In vorm. Zo krijg je strakke(re) billen. Vandaag nog beginnen!

In onze gedachten nemen onze billen soms wanstaltige vormen aan. We vinden ze te dun, te dik, niet rond genoeg. Zolang we ze nog kunnen verhullen onder een spijkerbroek of rok lukt het om ontevreden gevoelens over ons achterwerk weg te stoppen, maar als het strandweer wordt, duikt het probleem weer op. Iedereen kent wel dat onbehagelijke gevoel dat je overvalt als je van je strandstoel richting zee loopt. Het lijkt wel of alle blikken, van vrienden en onbekenden, op je billen blijven rusten. Het is nooit te vroeg om op dit moment te anticiperen. Elk moment van het jaar is goed om te beginnen met een beetje extra aandacht voor je ‘onderste wangen’.

Want met wat kleine inspanning en een juiste aanpak valt er ‘heel veel te redden’. En dan hebben we het niet over bil-implantaten of andere ‘opvulacties’ die tegenwoordig wereldwijd populair zijn. Onze succesformule luidt: smeren + gezond eten + bewegen. Voeg daar de juiste kleding aan toe en je hebt een stel superbillen!

Een gezond voedingspatroon

We kunnen het niet genoeg herhalen. Een mooi uiterlijk komt van binnenuit. Eet veel groente en fruit, vermijd teveel suikers en vetten en drink voldoende water. Zorg ook dat je voldoende vitamine F binnenkrijgt. Vitamine F bevordert de elasticiteit van de huid en is bijvoorbeeld in rauwe olijfolie te vinden (gebruik olijfolie als dressing voor je salades).

Smeren en masseren

Houd je huid soepel en strak met crèmes. Een hydraterende of voedende crème kan al (kleine) wonderen doen, of in ieder geval het aanzien van de huid aanzienlijk verbeteren. Heb je wat meer te spenderen, dan kun je specifieke producten proberen. Deze producten beloven een drainerende werking, zouden op de vetcellen inwerken en de huid verstevigen. Wat er allemaal van waar is, weten we niet. Bedenk wel dat behalve de werking van een product, vooral ook het gebruik ervan bepalend is voor het resultaat. Sommige producten moeten langere tijd ingemasseerd worden en zijn daardoor misschien wel effectiever dan een snelle gel, maar zullen weinig effect sorteren als je het er na een paar keer bij laten zitten omdat het teveel werk is. Kies dus een product met een gebruiksaanwijzing die bij jouw levensstijl past.

Bewegen

Het geheim van strakke, ronde billen? Regelmatig trainen, het hele jaar door. Je zult vast wel gemerkt hebben dat je billen na een strandvakantie er mooier en strakker uitzien dan aan het begin van de zomer. Dat komt de buitenlucht, door de badjes in de zee, het wandelen langs de branding en door het mooie gebruinde kleurtje dat de huid steviger maakt. Het is zonde om dit resultaat zomaar verloren te laten gaan door het er ’s winters bij te laten zitten. Maak er daarom een gezonde gewoonte van om je billen regelmatig te trainen. Span ze aan terwijl je op je bureaustoel zit of bij de bus staat te wachten. Beweeg regelmatig (’s winters in de sportschool op de loopband of fiets; ’s zomers pak je de fiets, wandel je in de buitenlucht of – nog beter – door de branding van de zee met het water tot halverwege je kuiten) om vet te verbranden en train je bilspieren voor ‘hoge’, ronde en stevige billen.

Specifieke oefeningen

Voor het trainen van je bilspieren hoef je je echt niet in te schrijven bij de sportschool. Je kunt ze gemakkelijk thuis uitvoeren. Er is dus geen excuus dat houdt! De beste resultaten bereik je door de oefeningen te variëren en ze om de andere dag uit te voeren. We geven je hier een paar voorbeelden van oefeningen maar weten zeker dat je er zelf nog meer kent. Zoek anders naar workouts op internet. Ze begeleiden je tijdens je training en houden de motivatie hoog. Wat je ook doet, voer de oefeningen langzaam uit om je zo goed mogelijk op je bilspieren te kunnen concentreren. Let bovendien goed op de ademhaling (adem uit als je de bilspieren aantrekt) en sluit iedere sessie af met stretching.

Oefening 1

Ga op de grond liggen, je armen langs je lichaam, je benen opgetrokken. Beweeg nu je bekken omhoog totdat je lichaam een diagonale lijn vormt en trek daarbij je bilspieren zoveel mogelijk aan. Houd de positie even vast en keer dan weer terug naar de beginpositie. Doe drie series van elk 20 repetities.

Oefening 2

Ga languit op je rechterzij liggen, je rechterarm plat op je grond, je hoofd op je arm. Je rug is dus helemaal recht. Steun met je linkerhand op de grond. Je arm maakt een hoek van ongeveer 90 graden. Je rechterbeen ligt ietwat gebogen op de grond. Til nu je linkerbeen – eveneens ietwat gebogen – op van de grond en beweeg je been omhoog (in het verlengde van je lichaam). Houd je voet niet gestrekt maar gebogen. Doe twee series van elk 20 repetities per been. Houd je been na elke serie nog 10 tellen hoog vast.

Oefening 3

Deze oefening (ook wel oneerbiedig ‘hondje’ genoemd) zal ieder van jullie wel kennen. Het is een ‘vervelende’ maar effectieve oefening. Ga zitten op handen en knieën. Zorg ervoor dat je rug tijdens de oefening niet inzakt maar recht blijft. Beweeg nu je rechterbeen in gebogen stand naar achteren totdat je bovenbeen op één lijn met je lichaam is. Concentreer je goed op de beweging en trek je bilspieren aan. Beweeg je been daarna weer langzaam naar beneden. Houd ook hier je voet gebogen. Doe drie series van elk 20 repetities per been.

Heb je problemen met je rug, raadpleeg dan altijd je arts of fitness-instructeur voordat je de bovenstaande oefeningen uitvoert.

Kledingadviezen

Mocht je ondanks al je inspanningen nog niet tevreden zijn met je billen, dan kun je nog een en ander verdoezelen met de juiste kleding. Platte billen lijken ronder als je een geplooide rok draagt. Ook jongensachtige of strakke spijkerbroeken doen het goed als je (meent dat je) platte billen hebt. Vind je dat je met een groot achterwerk begiftigd bent, vermijd dan minirokjes maar maak je silhouet langer (en daardoor je billen minder breed) door rokjes tot op de knie te dragen. Ook rokken en broeken met een hoge taille doen grote billen voordeliger uitkomen. Zowel voor platte als dikke billen geldt dat je strakke kleding (leggings en stretchbroeken) beter kunt vermijden.

