Haartrends lente zomer 2020. Kort platinablond kapsel

Dit korte kapsel voor lente zomer 2020 kun je zo stoer of vrouwelijk dragen als je wilt. Het is een veelzijdig kapsel. De korte haarlengte permitteert je om met haarkleuren te experimenteren…

Korte kapsels zijn dé haartrend voor lente zomer 2020. Maar hoe zien die kapsels er eigenlijk uit? De verschillende haarsnitten laten zich moeilijk samenvatten maar over het algemeen zijn de kapseltjes, ondanks de korte haarlengte, best heel vrouwelijk. Wat we in ieder geval NIET gaan zien, is opgeschoren hoofden. Ook de bloempotkapsels die een paar jaar geleden weer terugkwamen, zijn alweer uit beeld verdwenen. Jaren ’80 hoofden met veel laagjes en een matje zijn wél hot. En verder heb je nog van die korte kapseltjes die zowel vrouwelijk en lief als stoer en mannelijk kunnen zijn, afhankelijk van hoe je je haar stylet.

Een voorbeeld van zo’n veelzijdig kapseltje is dat van het Kroatische model Sara Soric. Wij fotografeerden Sara na afloop van de modeshow van Dolce & Gabbana. Ze loopt voor belangrijke modehuizen. Ze valt dan ook op met haar platinablonde korte kapsel. Sara is van zichzelf donker van haar en was de afgelopen jaren op de catwalks te bewonderen met een pittig bloempotkapsel dat inmiddels is uitgegroeid, en momenteel platinablond van kleur is.

Als je Sara’s kapsel bekijkt, zie je dat er weinig laagjes in zitten. Van achteren in de nek is het vrij bot afgeknipt en de nek is grotendeels bedekt. Bovenop het hoofd zijn wat lange lagen die voor volume zorgen. Ook het haar aan de zijkanten is in lange lagen geknipt zodat het de oren bedekt (geen bakkebaarden dus!). Van voren is het haar korter zodat het in een pony of een zijlok kan worden gedragen.

In de modeshow van Dolce & Gabbana droeg Sara een brede, goudkleurige diadeem met fonkelende steentjes, een beetje achterop het hoofd. Dat verklaart meteen de slag die je in haar haar ziet (dit is dus géén foutje van de kappers maar de afdruk van het haaraccessoire). Verder droeg ze op de catwalk een zijlok terwijl we haar na afloop van de show met een middenscheiding fotografeerden. Bij de modeshow van Drome, waar we het model backstage fotografeerden, was de pony met een haarband naar achteren getrokken.

Met dit soort korte kapsels kun je dus veel meer dan je misschien denkt. Bij Ermanno Scervino (de modeshow voor lente zomer 2020) was het haar in schitterende waves gekapt. Op andere catwalks zagen we Sara ook met een gelhoofd waarbij het haar strak naar achteren was getrokken.

De platinablonde kleur is niet geheel in lijn met de haarkleurtrends voor lente zomer 2020 die over het algemeen wat warmer en zachter zijn, maar trends zijn er om te interpreteren. Bovendien kun je het je met zo’n kort kapsel permitteren om vaak van haarkleur te veranderen zonder dat je haar er (al teveel) onder lijdt.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wordt dit jouw nieuwe kapsel voor lente zomer 2020?

