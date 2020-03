Modetrends voorjaar 2020. Micro-bloemetjes prints

Het ‘vervelende’ van de modeweken is dat je alles in je opzuigt als een spons. Tijdens de afgelopen Milan Fashion Week heb ik weer zoveel moois gezien. Bewust of onbewust blijft het hangen. Zo werd ik gisteren op slag verliefd op een pakje – broek met bijbehorende blouse – in een roze-groen-met-wit bloemetje dat ik in een warenhuis zag hangen (en dat ik natuurlijk heb gekocht). Pas later realiseerde ik dat ik dit soort micro-bloemetjes-van-top-tot-teen tijdens de afgelopen modeweek meerdere malen had gezien (en gefotografeerd). Sterker nog: de combinatie minuscule bloemetjes met minuscule bloemetjes is een mega modetrend voor lente zomer 2020!

In de zogenaamde ‘resort’ collectie van Prada voor 2020 (een ‘resort’ of ‘cruise’ collectie is een tussencollectie voor zonnige dagen) bijvoorbeeld zagen we al heel wat outfits in microbloemetjes. Het leuke was dat verschillende microbloemetjes prints met elkaar werden gecombineerd. Bloemen houden van bloemen! Volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020 mag je je dus van top tot teen in de bloemetjes steken. Wederom volgens de allerlaatste modetrends is het dan ook nog eens heel ‘hot’ om er items in blauw-met-witte-strepen bij te halen voor die ‘frisse voorjaarstouch’, maar dat hoeft niet.

En dit is nog maar het begin van al die schattige, kleine blommetjes. Tijdens de Fashion Week voor herfst winter 2020 2021 zagen we dit soort patroontjes bijvoorbeeld ook bij de Italiaanse modeontwerpster Luisa Beccaria. Die trok de lijn nog verder door. Letterlijk alles was bij haar gebloemd: de outfits, de pantykousen, de bijpassende laarsjes, de bloemen in het haar, de divan waarop de modellen zaten! (Zie de foto aan het begin van dit artikel)

Ook op de Milano Unica beurs – dé internationale stoffenbeurs in Milaan – voor lente zomer 2020 2021 zag ik talloze microbloemetjespatronen. Van deze modetrend zijn we voorlopig nog niet af (je kunt er dus gerust in investeren). Overigens waren de blommetjesprints op deze beurs zo mogelijk nog schattiger dan die we voor het komende seizoen gaan zien. Ik zag printjes met schitterende bloemen en met daartussen kleine vogeltjes of andere schattige diertjes die van bloem naar bloem fladderden of dartelden. Maar eigenlijk is dit niets nieuws want zo’n printje zagen we ook al in de Prada resort collectie voor lente zomer 2020 :-) Het balletje is rond. Ga voor blommetjes (met hier en daar een schattig diertje!).

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE