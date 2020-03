De kapsel trends voor 2020 staan in het teken van contrasten. Aan de ene kant zien we supervrouwelijke hoofden, aan de andere kant boyish kapseltjes. Wat jij?

De haartrends voor lente zomer 2020 laten een heel duidelijk totaalplaatje zien. Aan de ene kant zien we vrouwelijk lang haar dat op één lengte is geknipt, aan de andere kant vieren de korte kapseltjes hoogtij. Daartussen in zien we halflange haarcoupes, een trend die ons al seizoenen lang achtervolgt. Al met al zijn de haartrends voor 2020 dus heel rechtlijnig, en contrasterend.

Dat moet het ontwerpersduo Dolce & Gabbana ook opgevallen zijn. Voor hun modeshow voor herfst winter 2020 2021 stuurden ze modellen met zowel supervrouwelijke als jongensachtige hoofden de catwalk op. Het lijkt erop dat ook de ‘boys’ moeite hadden om voor een bepaalde stijl te kiezen. Of hebben ook zij de alom bekende stylingstruc – de regel van de contrasten – voor de komende winter toegepast?

Zo zagen we op de catwalk voor herfst winter 2020 2021 modellen met schattige, supervrouwelijke jaren ’60 kapseltjes met bouffant. Zo’n kapsel is vrij eenvoudig zelf na te doen. Maak een korte middenscheiding in je haar (zie de foto’s) en toupeer de lokken bovenop je hoofd aan de basis (dus bij de haarwortels). Zakt je haar snel in, probeer dan een droogshampoo. Fixeer je ‘bouffant’ met een flinke dosis haarlak, net zoals onze (groot)moeders dat deden. Voor een complete Dolce & Gabbana look draag je er een haarband met fonkelende stenen bij. En natuurlijk ga je voor een dramatische eyeliner.

Een ander kapseltje dat we bij Dolce & Gabbana was een super ‘sleek’ gelhoofd (zoals dat van Nederlands model Sara Dijkink). Het haar was met een flinke dosis haar heel strak en netjes om het hoofd gekamd. Vlak voor de oren was het haar in een sierlijke krul gestyled. Experimenteer met een sterke wetgel en een fijne kam. Heb je lang haar, draai je haar dan van achteren samen in een soort beehive, zoals we dat bij Dolce & Gabbana zagen.

Bouffant of (boyish) beehive… deze kapsels zijn geïnspireerd door het verleden maar doen tegelijkertijd ook heel eigentijds aan!

