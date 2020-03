Dasje, smokingstrikje, gilet. De modetrends voor lente zomer 2020 spelen met spannende contrasten en (net-niet) tomboy looks. Het kan heel leuk zijn om typische mannelijke items in je outfit te verwerken.

Houd je wel van een stoere, pittige look, dan zijn de modetrends voor lente zomer 2020 op jouw hand. De tomboy look is terug! Alhoewel, helemaal tomboy is de mood nu ook weer niet. Het gaat om de contrasten: mannelijk tegenover vrouwelijk. Draag je een dasje, draag dan ook pumps of een paar laarzen met hoge hakken! Ga je voor een gilet, draag er dan een mooie, grote ketting bij. Waar het om gaat, is dat er altijd een soort balans tussen het mannelijke en vrouwelijke in je outfit zit, ook al mag de look best een beetje meer naar het vrouwelijke of juist naar het mannelijke overhellen. Het hoeft dus niet helemaal ying yang te zijn.

Bij verschillende modehuizen zagen we dit soort ‘ambigue’ looks. Max Mara bijvoorbeeld showde een bermuda met bijbehorende blazer, gilet en dasje. Aan haar voeten droeg het modellen pumps met kitten heels en kniekousen. Het is één van de meest geziene outfits voor lente zomer 2020 (eerste foto rechts). Vanzelfsprekend ga je die look op je eigen manier interpreteren. De fashionista op de foto hieronder bijvoorbeeld verving de bermuda door een lange broek en haalde er een ander dasje bij. Met een beetje fantasie kom je thuis met wat jij (en je partner) in de kast hebt (hebben) hangen, vast een heel eind!

Ook de broekpakken die we voor lente zomer 2020 weer volop gaan zien, kun je een uitgesproken tomboy schwung meegeven. Die kun je ‘uitbuiten’ door er (uniseks) sandalen bij te dragen zoals we dat bij Etro zagen, maar dan wel weer een ketting en een mooie tas.

Helemaal grappig wordt het als je een mannelijke blazer combineert met superkorte shorts zoals we dat bij Ermanno Scervino zagen. Met een paar hakjes neigt de look meer naar het vrouwelijke, met een paar veterschoenen met dikke zolen (ook een supertrend voor lente zomer 2020) en een paar kniekousen krijg je een meer jongensachtige look. Het is maar wat je leuk vindt (of hoe je pet staat want dat kan van dag tot dag verschillen).

Experimenteer met de verschillende looks en items – dasjes, smokingstrikken, gilets -! Fashion is fun, weet je nog?

De ambiguïteit die we in de modetrends voor lente zomer 2020 tegenkomen, zagen we overigens ook in de modeshow van Dolce & Gabbana voor herfst winter 2020 2021 (ook in de kapsels). De trend zet dus door!

