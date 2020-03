Haartrends lente zomer 2020. Dit korte bobkapsel is super populair (en ontzettend slim!)

De haartrends voor lente zomer 2020 staan in het teken van bob kapsels. Korte bobkapsels zijn (wederom) heel populair. Maar het ene bob kapsel is het andere niet. Dit is een wel héél ‘slim’ bobje!

Bob kapsels zijn geen nieuwigheid, maar de manier waarop we ze laten knippen, is wel altijd vernieuwend. Er zijn talloze modellen: gelaagde bob kapsels, asymmetrische bob kapsels, bobjes die naar voren toe langer worden. Het meest populaire bob kapsel voor lente zomer 2020 is echter heel eenvoudig. Het is op één lengte geknipt, zo bot mogelijk.

Het bobje van fashionista Xenia Adonts beantwoordt geheel aan de allernieuwste bob kapsel trends voor lente zomer 2020. Haar bob kapsel was de afgelopen Fashion Week ook veel botter geknipt (en strakker gestyled) dan vorig seizoen. Als je het goed bekijkt, is het een superslim kapseltje. Het is namelijk heel flatterend en veelzijdig:

#1 Allereerst omdat kapsels die op één lengte geknipt zijn altijd heel modern en geordend ogen. Het haar laat zich heel gemakkelijk stylen, en ook mooi steil föhnen zoals Xenia Adonts dat ook voor de Fashion Week deed. Hierdoor krijg je al snel een heel nette en geraffineerde uitstraling, iets wat met een sterk gelaagd kapsel veel moeilijker is.

#2 De vrij korte lengte is – in tegenstelling van een langere haarlengte – bovendien een ‘zegen’ voor je haar. Het is veel gemakkelijker om het haar te verzorgen en het gezond te houden. Ook chemische behandelingen hakken er minder snel in.

#3 Ten derde is dit een ‘slim’ kapseltje omdat het richting de nek iets langer toeloopt. Je krijgt dus niet zo’n bloot nekje. Bovendien kun je je haar op deze manier ook nog opsteken of vastbinden.

#4 De pony is niet al te dik en ook niet al te kort waardoor je ook hiermee alle kanten opkunt. Je kunt ‘m zelfs wegstylen als je daar zin in zou hebben.

#5 Ook de haarkleur is in lijn met de haartrends voor lente zomer 2020. Xenia heeft een hoogblonde uitstraling maar onder de bovenste laag gaat een donkere laag (haar natuurlijke haarkleur) schuil. Dit geeft diepte aan je haar. De ‘slimmigheid’ is bovendien dat je voor dit resultaat niet je hele haar hoeft te laten (baby) highlighten maar alleen de bovenste laag. Dit bespaart tijd, geld én komt de gezondheid van je haar ten goede.

Al met al is dit dus een supertrendy maar ook superslim bob kapsel. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wordt dit bob kapsel jouw nieuwe lentecoupe?

