Modetrends voorjaar 2020. Hot: stem je nagellak af op je tas!

Oma stemde haar tas af op haar schoenen (of omgekeerd). Beige tas, beige schoenen. Rode tas, rode schoenen. Voor lente zomer 2020 gelden andere vuistregels. Tassen en schoenen mogen van elkaar verschillen, maar je tas en je nagels stem je op elkaar af. En dat doe je met stijl! Met andere woorden: de mode doet een beroep op je creativiteit!

Eerst even iets over de tassentrends. Van minibags (of microbags) schakelen we over op macrobags. Natuurlijk was dat te verwachten want trends vragen altijd om anti/contra-trends. Voor lente zomer 2020 gaan we dus voor grotere tassen. De trend is bovendien ‘slouchy’ ofwel ‘slap’ en zacht.

Grote, zachte en plooibare tassen worden het helemaal. Je draagt ze nonchalant onder je arm. Wil je helemaal super chic zijn (en voor een selfie poseren) dan houd je de tas met elegant gespreide vingers voor je. Dit soort ‘poses’ vragen om mooi gelakte nagels!

Bij een gele tas kun je gele nagels combineren. Bij een bruine tas bruine nagels. Maar je mag ook met contrasten spelen. Blauwe nagels bij een bruine tas zijn superhot. Zwarte nagels bij een beige tas ook. Contrasten doen het altijd goed! Er zijn geen regels. Vind je het mooi, ga er dan voor. Veel kan er niet misgaan, want de meest populaire tassen voor lente zomer 2020 zijn minimalistisch. Hetzelfde geldt voor de nagellak kleurtjes. Je hoeft dus enkel twee mooie effen kleuren bij elkaar te zoeken. Color blocking noemen ze dat.

Voor de avond mag het wat geraffineerder zijn. Zo is het heel trendy om een zilverkleurig tasje met een nagels met zilverglitter te combineren. Glitter is sowieso een trend, zowel voor wat betreft de make-up als voor de nagels.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren. Allemaal hebben we wel verschillende kleuren nagellak in huis. Kijk voordat je je nagels lakt, eerst eens naar je tas, en stem ze op elkaar af. Of beter nog: ga voor een opvallend contrast. Juist contrasten doen het in de mode heel erg goed. Contrasten zijn trendy!

