DD is hot. Double Denim. Spijkergoed op spijkergoed. Het is één van de coolste modetrends voor voorjaar 2020. En zo gemakkelijk in het dragen!

Op verschillende catwalks voor lente zomer 2020 zagen we combinaties van spijkergoed. Spijkergoed op spijkergoed is een populaire modetrend die wel ‘DD’ wordt genoemd. Double Denim. Deze trend is stoer en gemakkelijk in het dragen.

De formule voor lente zomer 2020 is om denim items in dezelfde kleur en stijl bij elkaar te zoeken. We gaan dus niet, zoals we dat voorheen wel zagen, donkerblauwe denim met lichtblauwe denim combineren. En ook geen stoere items met romantische items. De items die je bij elkaar haalt, moeten als het ware een setje vormen.

Qua stijl kun je alle kanten op. Hippie, romantisch, Seventies, stoer, jaren ’80. Ons sprak vooral de stijl bij Céline aan: slank afkledende spijkerbroeken met uitlopende pijpen werden daar gecombineerd met spijkerblouses in dezelfde tint en met een vrij sportieve snit. Het geheel werd vervolgens afgemaakt met een mooi blazertje. Een paar gympen eronder en klaar ben je! Het is een seventies look maar tegelijkertijd ook eigentijds.

DD looks zagen we ook bij Isabel Marant die een groot aantal shorts met bijbehorende top de catwalk opstuurde. Shorts en topjes waren in gekleurde denim – oranje, lila, blauw, groen – maar steeds was de combinatie ton sur ton. Kleur op kleur is dus dé must.

De DD spijkergoed trend is inmiddels ook al in het straatbeeld te zien. Dat zal niemand verbazen want het is een trend die zich heel gemakkelijk laat dragen. Bovendien heb je grote kans dat je alle elementen al in huis hebt. Kijk je kast er maar eens op na! En experimenteer met deze vroege voorjaarslook!

