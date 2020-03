De nieuwe modecollectie voor herfst winter 2020 van Louis Vuitton heeft als titel ‘Time Clash’. Leidraad in de collectie is een collisie tussen tijdperken. Voor herfst winter 2020 combineert designer Nicolas Ghesquière verschillende historische modetijdperken en associeert hij geschiedenis met een hedendaagse vrijheid. Het resultaat is een botsing van stijlen, vreemde associaties en het aankleden zonder protocol. Om dit concept nog eens te benadrukken werden de modellen op de catwalk begeleid door een koor dat gekleed ging in kostuums van de 15e tot de 20e eeuw.

Vormen en lijnen zijn bijzonder. In het oog springen de crinoline-achtige rokken. Ondanks het feit dat er veelvuldig gerefereerd wordt aan mode uit een ver verleden, oogt de collectie eigentijds en modern. De impact is strong en vernieuwend. De afzonderlijke items zijn stuk voor stuk meesterwerken en laten zich heel goed dragen.

Bekijk de foto’s maar eens om je een eerste beeld van deze nieuwe Louis Vuitton collectie te vormen.

TRENDYSTYLE