Zojuist kregen we de beelden van de allernieuwste modecollectie van Chanel voor herfst winter 2020 binnen. Hot item is de ‘rijbroek’, in Chanel stijl natuurlijk.

Iedereen weet dat Coco Chanel aan het begin van de vorige eeuw de paardrijkostuums voor de dames revolutioneerde. De paardrijsport was een van haar grootste liefdes én inspiratiebronnen. Coco Chanel gaf voor het eerst in de modegeschiedenis voorrang aan comfort, maar deed dat op haar eigen, unieke, elegante manier.

Dit is ook wat we terugzien op de catwalk van Chanel voor herfst winter 2020. ‘Almost no dresses, just casaques (jockey silks)’, valt er in het persbericht te lezen. En verder ‘jodhpurs’, ofwel rijbroeken zoals Karl Lagerfeld die ook wel zou hebben gehad.

‘Het is een simpele collectie, heel puur. Romantiek maar zonder tierlantijnen,’ legt creatief directeur Virginie Viard uit.

Op de catwalk overheersen, zoals we dat van Chanel gewend zijn, zwart met witte outfits. De ‘jodhpurs’ openen zich vanaf de knie waardoor de laarzen eronder zichtbaar worden, maar kunnen met knopen worden gesloten. Deze broeken zouden wel eens een hot item kunnen worden!

De mantels zijn slank gesneden en hebben brede revers. Verder showen er tal van jasjes, allemaal met andere snitten, allemaal even mooi. De bijous zijn opvallend met grote stenen, vierkante kruisen en natuurlijk de dubbele C.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens om je een eerste idee te vormen van deze allernieuwste Chanel collectie.

