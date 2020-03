Tatoeage trends voor 2020. Minimalistisch, zwarte inkt en bloemen!

Tatoeages zijn geen nieuwigheid meer. Ze vormen allang geen hype meer, en zijn algemeen geaccepteerd. Jong en minder jong doet eraan mee. Tattoos hebben tegenwoordig zo ongeveer de status van een modeaccessoire met dat verschil dat je ze permanent bij je draagt. Daarom is het wel even goed nadenken voordat je er eentje laat zetten. Want ook tatoeages zijn aan modes onderhevig. Voor je het weet loop je met een verouderd iets rond. Kies daarom altijd iets dat uit jezelf komt zodat je er altijd verliefd op blijft, en dat zijn betekenis voor jou behoudt. De tatoeages trends komen daarbij op de allerlaatste plaats en dienen op z’n hoogst als inspiratie. Tijdens de modeweken gaven we onze ogen weer eens flink de kost. We praten je bij.

Allereerst viel het op dat veel modellen en influencers géén of slechts heel kleine tattoos hebben. Modellenbureaus geven de voorkeur aan modellen zonder (zichtbare) tatoeages. Heeft een model grote of meerdere tatoeages, dan wordt ze daardoor een ‘type’, zoals Miriam Sanchez op de foto hierboven. De tatoeages kunnen beperkend werken maar sommige klanten zullen een getatoeëerd model juist vanwege haar tatoeage(s) boeken. Ook de influencers hebben opvallend weinig tatoeages. Dit komt misschien ook door de algemene lijn in die mode die chic en geraffineerd is. Bij de influencers kwamen we hoogstens wat minitatoeages tegen zoals een symbool of een enkel woord op de voorarm of enkel. Maar natuurlijk weten we niet wat er onder hun kleding schuilgaat, vooral ook omdat het winter is. Dus eigenlijk moeten we zeggen dat we weinig ZICHTBARE tatoeages zagen.

Modellen en influencers hebben weinig of geen (zichtbare) tatoeages

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, en zijn er wel enkele modellen en influencers met opvallende tatoeages. Kijk je bovendien naar andere groepen professionals tijdens de modeweken – bijvoorbeeld naar de hair stylisten – dan komen we daar juist vaak wél zichtbare en grote tattoos tegen. Vooral handen en voorarmen zijn populair omdat die bij het kappen van het haar altijd goed in zicht zijn.

Qua trends zagen we vooral veel zwarte inkt en bloemen. Met name die bloemen tatoeages trokken onze aandacht omdat ze zo mooi aansluiten bij de bloemenprints die we op dit moment weer volop in de mode, maar bijvoorbeeld ook in de nail art, zien. Bloemen zijn eigenlijk altijd goed! De voorkeur gaat hierbij uit naar zwarte inkt.

Een andere tatoeage trend is dieren, en ook hier vinden wij het leuk om te denken (maar misschien is het helemaal niet zo) dat ook deze trend uit de mode en ook het interieur komt. Op de stoffenbeurs voor zomer 2021 in Milaan bijvoorbeeld zagen we in de fantasieën veel dieren als apen en papagaaien terug. Deze ‘figuren’ zien we tegenwoordig ook in het interieur (op behang of maar bijvoorbeeld ook als versiering van lampenvoeten en andere prullaria). Het is grappig om te zien hoe trends op allerlei vlakken doorwerken en elkaar versterken! Hetzelfde geldt voor de mehendi designs (Indiase stijl, geïnspireerd door de hennakunst) die we steeds vaker als (permanente) tatoeages terugzien, en die voor zomer 2021 naar verwachting ook een hot item in de catwalk collecties gaan worden.

Een laatste tatoeage trend die we nog onder de aandacht willen brengen (maar eigenlijk hebben we het daar al over gehad), is het minimalisme. Simpele ontwerpen zijn in – één woord, eenvoudige vormen, een klein logootje -, evenals zwarte inkt. Watercolor tattoos zijn op hun retour, ook omdat de praktijk heeft uitgewezen dat ze snel lelijk worden.

Bekijk de foto’s maar eens. Het kan je op ideeën brengen maar meer nog dan met andere modetrends is het belangrijk dat je iets kiest waar jij helemaal achter staat!

