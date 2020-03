4 Low-budget modetrends voor voorjaar 2020

Heb je zin in een instant boost van je modelook maar weet je niet waar je moet beginnen? We lichten vier spannende low budget modetrends voor lente zomer 2020 voor je uit.

De eerste nieuwe modecollecties voor lente zomer 2020 hangen in de winkels, en dat is aan het begin van een nieuw seizoen vaak even wennen. Over sommige dingen zul je je verbazen, van andere dingen zul je misschien niet weten hoe je ze moet dragen. Wij doen ons best om je wegwijs te maken. Vandaag lichten wij vier modetrends voor lente zomer 2020 uit waar je nu al mee aan de slag kunt (en waar je niet al teveel voor hoeft uit te geven). Ze geven je modelook een instant boost.

#1 Monochrome looks

Eén van de hotste modetrends voor lente zomer 2020 is: je van top tot teen in dezelfde kleur kleden. Grote favorieten zijn camel- en beigekleuren. Maar je kunt ook aan andere kleuren denken en je bijvoorbeeld van top tot teen in het felblauw steken. Voor deze modetrend hoef je niets te kopen, maar alleen je modekast op een andere manier te benaderen. Sorteer alle items maar eens op kleur en kijk dan wat je met elkaar kunt combineren.

#2 Slobbertassen

Wat nu minibag! Grote tassen zijn weer helemaal terug in het modebeeld. Beter nog als ze lekker zacht en plooibaar zijn. Voor het gemak hebben we ze ‘slobbertassen’ gedoopt (ook al zijn ze niet allemaal echt heel slobberig). Behalve slobbertassen in superzacht leer gaan we ook GEWATTEERDE tassen zien. Klaarblijkelijk hebben we allemaal zin in zachte, troostende dingen :-) Dit soort tassen vind je overigens al volop in de winkels.

#3 (Nep)leren sjaaltjes

Voor een snelle update van je modelook voor lente zomer 2020 kun je denken aan een modeaccessoire als een (nep)leren sjaaltje! Leren sjaaltjes zijn supercool! Je kunt ze werkelijk overal bij dragen. Wij zagen ze tijdens de modeweken al voorbijkomen, maar hebben ze nog niet in de winkels gezien. Geen nood! Dit is nu zo’n typisch mode-item dat je zelf heel gemakkelijk kunt maken.

#4 Lakjassen!

Lakjassen zijn ‘en vogue’, zoals de Fransen dat zo mooi zeggen, en dit soort items zijn natuurlijk enorm geschikt voor ons regenachtige landje. We zagen al coole modelletjes tegen zachte prijsjes hangen. Heel leuk zijn de gelakte trench coats. Je zou bijna willen dat het bleef regenen!

