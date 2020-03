Mode accessoires lente zomer 2020. Over-accessorize met kapiteinspetten, zonnebrillen en oorbellen!

Het is grappig om te zien hoe de fashionista’s en it-girls bij de modeshow van Gucci opeens enorm beginnen te over-accessorizen! Qua modeaccessoires kan het opeens niet op. Dit is natuurlijk de invloed van Alessandro Michele, designer van Gucci, die ons leerde dat geen combinatie te gek is. Hoewel de modetrends voor lente zomer 2020 over het algemeen heel minimalistisch zijn, mag je voor de gelegenheid dus best van alles en nog wat uit de kast trekken.

We zagen de meest bizarre combinaties van oorbellen, zonnebrillen en haaraccessoires. Qua haaraccessoires moet je denken aan bloemen, strass-speldjes, clipspeldjes zoals we die in de jaren ’80 dragen en haarbanden. Qua oorbellen moet je vooral groot denken. Er viel verder geen lijn in te vinden. En qua zonnebrillen mag het allemaal bizar zijn. We zagen verschillende cat eye zonnebrillen voorbijkomen, en ook zonnebrillen die met grote schakelkettingen werden gedragen, zoals dat voor lente zomer 2020 een trend is. Alles werd maar lukraak bij elkaar gehaald.

Een ander mode accessoire dat we bij Gucci spotten, waren leren handschoenen, vaak in het rood. Rood was sowieso een veel voorkomende kleur, met name voor tassen én lippen. Want anders dan bij vele andere modeshows zagen we hier talloze dames met roodgestifte lippen, vaak in combinatie met rood gelakte nagels. Een topper is ook de kapiteinspet die op dit moment een must-have is.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en doe ideeën op. De boodschap is duidelijk ‘Fashion is Fun’! Geniet ervan!

