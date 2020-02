Modeaccessoires lente zomer 2020. De kapiteinspet

Op dit moment zijn we in Milaan. De modeweek (damesshows voor herfst winter 2020 2021) beginnen op 20 februari. Overal in de stad zien we modellen die op weg zijn naar castings voor de shows. Ze zwermen in groepjes van twee, drie door de zonovergoten statige straten van de modestad. Om zo slank mogelijk voor de dag te komen, gaan ze in het zwart gekleed. Maar het meest opvallend zijn de coole leren petten die veel meisjes dragen. Deze petten zijn een huge modetrend voor lente zomer 2020! Volgens ons gaan deze petten een topper worden (of eigenlijk zijn ze het al).

De kapiteinspet is een huge modetrend!

Als we de leren petten van de modellen goed bekijken, dan zien we wel een gelijkenis met de klassieke kapiteinspet. De lijnen zijn hetzelfde, maar de petten zijn in het leer en hebben geen emblemen of goudkleurige koordjes. Als we naar de catwalk foto’s voor lente zomer 2020 kijken, wordt meteen duidelijk waar deze modetrend vandaan komt.

Bij Elisabetta Franchi zagen we petten die daadwerkelijk waren geïnspireerd door de klassieke kapiteinspet, goudkleurige koordjes incluis. De Italiaanse modeontwerpster heeft voortgeborduurd op het thema en dezelfde petten ook in roze en lichtblauwe tweed geshowd.

Max Mara, en ook Sportmax (de jongere lijn van Max Mara), deden een stap verder. Ook zij namen de kapiteinspet als uitgangspunt maar haalden de emblemen en koordjes en andere tierlantijnen weg, en gingen voor leren versies. Op de catwalk werden petten in met name zwart leer en naturel leerkleuren geshowd. En dit soort petten zijn momenteel de grote favoriet van de modellen!

Deze petten zijn echt supercool en updaten je modelook direct. Ze laten zich bij elke outfit dragen. Wij vinden vooral de petten in naturel leerkleuren heel mooi, maar laten we je vooral niet beïnvloeden. Bekijk de foto’s maar eens en doe wat je wilt met deze nieuwste modetrend.

TRENDYSTYLE