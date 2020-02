De mullet is everywhere! Het haarmatje is terug. Het is een enorme haartrend voor lente zomer 2020. En het matje is lelijker dan ooit!

Het is echt even slikken. Of misschien is het een kwestie van wennen. Al die mullets backstage bij de modeshows komen op ons nog steeds – hoe moet ik het zeggen? – ordinair over. Maar misschien moeten we deze nieuwe haartrend voor lente zomer 2020 met gevoel voor humor benaderen. Dan wordt het matje eigenlijk best leuk en kunnen we zelfs de mullet van het Koreaanse/Amerikaanse topmodel Soo Joo Park waarderen. Want daar willen we het vandaag over hebben. Over het haarmatje van Soo Joo Park. We zijn benieuwd of we jou er ook aan krijgen :-)

We spotten Soo Joo Park tijdens de modeweek in Milaan. Het model was op weg naar de modeshow van Prada. Ze droeg een hemelsblauw satijnen jurk met zwart kant. Aan de voorkant van het jurkje waren een paar slappe stoffen rozen bevestigd. Maar daar keken we eigenlijk niet naar. Onze aandacht ging uit naar Soo Joo’s kapsel.

Al sinds jaar en dag blondeert Soo Joo haar haar. Van haar platinablonde lokken keken we dan ook niet op. Maar wel van haar gelaagde kapsel. Gelaagd is misschien niet de juiste term. Haar halflange haar was enorm uitgedund. Van voren lag het in een dunne zijlok over haar voorhoofd. De rest van haar haar was glad om haar hoofd gestyled. Van achteren was in lange ‘slierten’ geknipt en… om deze snit nog eens te accentueren, was de onderkant zwart geverfd!

Geheel in lijn met de haartrends voor lente zomer 2020 had het topmodel voor een lichte wet look gekozen. Door deze haarstyling was het kleurverschil tussen de bovenlaag en onderlaag nog beter zichtbaar.

We weten niet wat jij ervan vindt, maar mooi vinden wij het niet. En toch… op één of andere manier had het in combinatie met het opgewerkte kant waardoor de huid zichtbaar was, wel iets. Alsof het spel donker/licht van het jurkje zich in het haar herhaalde.

We zijn erg benieuwd wat jullie van deze nieuwe haartrend voor lente zomer 2020 vinden. Is de mullet jullie ding?

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE