Tips & tricks voor een fris catwalkhuidje. Deze look maakt stralend jong en is ook geschikt voor de rijpe huid. Ontdek de allernieuwste trucjes en make-up trends voor lente zomer 2020.

Heb jij je wel eens afgevraagd hoe de visagisten backstage bij de modeshows het klaarspelen om de modellen zo’n mooi en natuurlijk huidje mee te geven? Dan ben je niet de enige! Ook wij verwonderen ons er elke keer weer over. De huidjes die we backstage zien zijn altijd stralend mooi met een zachte glans. Elke keer weer proberen we de toverformule aan de visagisten te ontfutselen. Ook tijdens de modeweek voor lente zomer 2020 gingen we op zoek naar de sleutel (en nieuwste make-up trends voor lente zomer 2020) voor een perfecte huid.

Backstage bij de modeshow van Luisa Beccaria voor lente zomer 2020 ontmoetten we MAC make-up artist John Stapleton. Hij had de make-up look voor het Italiaanse modehuis ontworpen. De stijl van Luisa Beccaria is heel romantisch, meisjesachtig, met lieflijke bloemetjesjurken en beeldige prinsesjestoiletten (om er maar eens een ouderwets woord tegenaan te gooien). De catwalk was dit keer een tuin in jaren ’40 stijl waar jongens en meisjes – in retro stijl gekleed – aan het badmintonnen waren. John Stapleton had zich helemaal in dit sfeertje ingeleefd en de meisjes – we zeiden het al – een heel natuurlijk glanzend huidje meegegeven, met een schattig licht blosje van het badmintonnen, maar ook van de zomerpret en misschien wel van een zwoele zomerflirt.

Natuurlijk vroegen we John hoe hij en het team van MAC de huid van de modellen hadden opgemaakt. John Stapleton vertelt het in het video interview dat je hieronder vindt. We zetten de stappen voor een catwalk onder de video nog even voor je op een rijtje.

De toverformule voor een catwalk huid volgens de make-up trends voor lente zomer 2020

Hydrateren, hydrateren, hydrateren! Je begint met het aanbrengen van een hydraterende, niet-vette crème die je zachtjes in je huid masseert. Maak cirkelbewegingen en trek er de tijd voor uit.

Maak je huid op met zo min mogelijk foundation, hier: Studio Fix Soft Matte Foundation Stick van MAC. Breng de foundation met een kwast aan. Ga steeds voor heel kleine hoeveelheden zodat je de totale hoeveelheid foundation echt tot het minimum beperkt. Dit staat heel mooi en fris als je jong bent, maar is het is ook heel belangrijk als je een rijpere huid hebt. Hoe minder product, hoe minder zichtbaar rimpels en imperfecties. Als je teveel product gebruikt, riskeer je dat het zich ophoopt in lijntjes en rimpels waardoor ze worden geaccentueerd.

Geef je huid die mooie glans met een zachtroze blush, hier: Totally Synced Glow Play Blush van MAC. Dit is een bubblegum roze blush. Onthoud: roze blush maakt jong! Niemand is ooit te oud voor een zachtroze, verliefde blos!

De wenkbrauwen zijn heel natuurlijk. Je borstelt ze omhoog voor wat meer uitdrukking en karakter. Fixeer ze met een kleurloze wenkbrauwgel of gloss.

Tot slot breng je op je lippen wat lipbalsem aan. Dit is alles!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE