3x Eyeliner. Trendy eyeliner looks voor lente zomer 2020

Als ik backstage tijdens de modeweken make-up looks met eyeliner tegenkom, sta ik er altijd met mijn neus (en camera) bovenop. Eyeliner looks blijven boeien, en de interpretatie ervan is altijd anders. Bovendien is de uitdaging groot want eyeliner aanbrengen is één van de moeilijkste dingen. Zelfs de visagisten backstage bij de shows zitten er nog wel eens op te zweten. Het is een ontzettend precies werkje. De make-up trends voor lente zomer 2020 maken het ons er niet gemakkelijker op. Hieronder drie interpretaties. Durf jij het aan?

Rechte eyeliner met punk twist

ij Blumarine zagen we de klassieke, zwarte eyeliner in punk versie. Make-up artist Michele Magnani van Mac Cosmetics heeft gekozen voor een zwarte lijn langs de wimpers die bij de buitenste ooghoeken nu eens niet omhoog maar rechtdoor loopt. Hierdoor krijg je die punk twist.

Magnani’s tips:

gebruik een eyeliner in gel in plaats van een vloeibare eyeliner omdat gel zich gemakkelijker laat corrigeren;

in plaats van een vloeibare eyeliner omdat gel zich gemakkelijker laat corrigeren; begin het lijntje te tekenen bij je buitenste ooghoek tot bijna in je binnenste ooghoek, werk dan van binnenuit naar buiten toe en verbind de beide lijntjes.

Eyeliner in rood en groenblauw

Voor de modeshow van Antonio Marras creëerde top make-up artist Tom Pecheux een bi-color eyeliner. Langs de bovenste wimpers trok hij een groenblauwe lijn getrokken; langs de onderste wimpers trok hij alleen bij de buitenste ooghoek een rood lijntje dat hij liet eindigen met een rood ‘vleugeltje’ in de buitenste ooghoek. Voordat je met de eyeliner begint breng je eerst een rode oogschaduw over de oogleden aan. Dit is een supercreatieve en interessante look die de kleur van je ogen heel mooi doet uitkomen. Ook hier kun je het beste met gel werken.

Een teer blaadje rond je ogen

Make-up artist Kabuki kwam met een heel fijn, zwart lijntje rond de ogen. In de buitenste ooghoeken en onder het oog trok hij het lijntje iets verder weg van de waterlijn dan gewoonlijk. Hierdoor leek het alsof er een blaadje rond de ogen kwam te liggen.

Kabuki vertelde ons dat voor deze look aan de modellen vroeg om recht voor zich uit te kijken. Hierdoor kon hij het lijntje mooi aanbrengen en kon hij de vorm ervan goed zien.

Dit lijntje vergt enige techniek en misschien de helpende hand van een vriendin, zus of moeder.

Succes ermee!

