De minipony die de afgelopen seizoenen trendy was, was supercool. Absoluut. Maar het was zeker geen gemakkelijke pony. Niet iedereen (bijna niemand) komt goed weg met zo’n korte haarfranje. Gelukkig volgt op elke trend een tegentrend. De pony’s worden langer! Dat hebben we te danken aan de jaren ’70 invloeden die we in de (haar)mode voor lente zomer 2020 tegenkomen.

Vooral de shag pony is weer helemaal up-to-date, zeker als je ‘m combineert met een laagjeskapsel. Maar vind je dat een beetje teveel van het goede, beperk je dan alleen tot een ‘shag pony’: een gelaagde pony in jaren ’70 stijl. Het fijne van deze ‘over-de-wenkbrauw’-pony’s is dat je ze gemakkelijk kunt wegstylen als je er toch niet echt blij mee bent. Bovendien halen ze de rest van je haarlengte snel weer in. Het proberen waard is! Ga nu voor een nieuwe haar look!

Lange pony’s zijn geschikt voor alle haarlengtes en voor steil en krullend haar. Bij het zien van deze kapselfoto’s krijg je toch gelijk zin in zo’n pony?

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE