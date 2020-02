Een broek met bijbehorend colbert straalt elegantie en power uit. Zo gaan we de nieuwste damespakken voor lente zomer 2020 dragen. 9 Tips & tricks voor een up-to-date look.

De broekpakken voor lente zomer 2020 zijn ongelooflijk chic. De snitten zijn elegant, de jasjes hebben perfecte pasvormen, de broeken zijn wijd maar elegant. De nieuwste modecollecties laten vooral veel broekpakken in lichte, natuurlijke, bijna koloniale kleuren zien: wit, crème, beige, mokka, tabak. Daarnaast zien we ook donkere kleuren als zwart en superchic donkerblauw. Heel opvallend zijn de broekpakken met fantasie: kleine bloemetjes of sterke kleurrijke prints.

Broekpakken zijn geschikt voor nagenoeg elke gelegenheid. Een sollicitatiegesprek? Een feestelijke opening van een tentoonstelling? Een feestje? Met een broekpak kom je altijd goed weg. Je kunt ‘m op allerlei manieren dragen. We doen je aantal ideeën aan de hand om de broekpakken voor lente zomer 2020 te dragen. Al deze ideeën vind je in de foto’s op deze pagina terug.

Met een mooie blouse en chique accessoires wordt het een echte powersuit waarin je er vooral duur uitziet. Met een sexy top en een paar hoge pumps wordt je broekpak geschikt voor een feestje. Met een paar sneakers en een T-shirts wordt je damespak casual. Met een warm coltruitje kun je je broekpak al vroeg in het seizoen aan. Met een bijbehorend vest of gilet accentueer je het masculiene karakter van je broekpak.Met zijden sjaaltjes, hoge hakken en mooie bijous geef je je broekpak een vrouwelijke twist. Powersuits met broeken die de enkel vrijlaten worden sexy met een hoge hak. Powersuits met ultralange en wijde broeken en mooi gesneden jasjes worden superrelaxed met een paar coole, leren badslippers of sandalen eronder . Met een lange sjaal die je nonchalant over het jasje draagt, kun je je broekpak een bepaalde look meegeven: superchic of juist jaren ’70, afhankelijk van de stijl van de sjaal. Broekpakken met bermuda (en gilet) zijn de nieuwste modevondst voor lente zomer 2020. Je kunt er ook een leuk dasje bij halen. Broekpakken in effen kleuren laten zich het meest gemakkelijk dragen. Kies een top in dezelfde kleur voor een monochrome look volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020.

Je ziet het, broekpakken zijn ontzettend veelzijdig. Bovendien kun je colbert en broek ook gescheiden dragen. Een broekpak is daardoor echt een verrijking van je garderobe omdat je er heel veel combinaties mee kunt maken.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE