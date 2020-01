Ontdek de populairste haarsnitten en hair looks voor lente zomer 2020. Spannende kapsels en verrassend eenvoudige haaraccessoires. Zo gaan we ons haar doen.

Zin in een nieuw kapsel? Zin om van hair look te veranderen? Je kunt dit seizoen alle kanten op. Wil je het rigoureus aanpakken, dan kun je overwegen om je haar te laten knippen. Korte en halflange kapsels (bob kapsels) zijn dit seizoen razend populair. Ben je blij met je haarlengte en haarsnit dan kun je je hair look updaten met de allernieuwste haarstyling ideeën: van piekerige opsteekkapsels tot zwoele wetlooks. We zetten de belangrijkste haartrends en kapsels voor lente zomer 2020 voor je op een rijtje.

#1 Twee vlechten

Twee vlechtjes. Herinneringen uit je kindertijd op de catwalk, maar dan in de 2.0 versie. Max Mara koos voor twee strakke vlechtjes à la Angelina Jolie in Tomb Raider. Bij Antonio Marras zagen we twee vlechten waarin een rood lint was meegevlochten. De twee vlechten bij Dior waren stevig en dik, en rond het gezicht ingevlochten.

#2 Slordige opsteekkapsels en gladde hoofdjes

Trends en tegentrends. Op de catwalks zagen we gewild slordige en piekerige opsteekkapsels zoals bij Fendi, maar ook mooie gladde hoofdjes met klassieke paardenstaarten zoals bij Maryling.

#3 Korte hoofden en bob kapsels

Het aantal korte kapsels backstage bij de modeshows was groter dan ooit. Korte kapsels zijn in de mode! De haarsnitten lopen uiteen van pixie kapsels en Beatles hoofden tot jaren ’80 kapsels met plukjes en matjes (mullets).

Het bob kapsel is dit seizoen opnieuw een topper. Bella Hadid zweert er al jaren bij. Nieuwkomer op dit gebied is Kaia Gerber, dochter van topmodel Cindy Crawford.

Verder zien we natuurlijk altijd nog lang haar dat meestal op één lengte wordt gedragen. De pony’s zijn dit seizoen wat langer.

#4 Wet looks

Eén van de belangrijkste haartrends voor lente zomer 2020 is de wet look. We gaan weer gel gebruiken en je mag de haarstylingsproducten weer in je haar zien zitten.

#5 Slag en zachte krullen

Lang haar wordt vaak los gedragen. De trend is natuurlijke slag of zachte krullen.

#6 Simpele haarbanden

Eén van de meest geziene haaraccessoires is de haarband. Die is dit seizoen heel eenvoudig. Een enkel elastiek is al meer dan voldoende. Meer nog dan het accessoire zelf gaat het om de vorm die de haarband aan je kapsel geeft. Bij N21 trok de haarband het haar weg uit het gezicht en deed het het haar achter het bandje opbollen. Bij Jil Sander ging het eveneens om het opbollende effect; het haar werd in de nek samengebonden in een paardenstaart. Bij Luisa Beccaria droegen de meisjes eenvoudige witte banden in los haar (en pareltjes in de oren).

#7 Kleur. Je haar als canvas

Het meest opzienbare kapsel zagen we bij Moschino. Daar werd het haar van de meisjes gladjes naar achteren gebracht en samengebonden in een knot in de nek. Vervolgens werd het haar beschilderd met gekleurde kwaststreken in uitwasbare verf.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE