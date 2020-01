8 Tips & tricks voor een instant fashionable look. Streetstyle mode 2020

De beste mode ideeën krijg je niet van de catwalks maar van de straat, want het zijn de fashionista’s die de vertaalslag naar de praktijk maken. Zij moeten de mode draagbaar maken en rekening houden met het weer (iets wat in ons landje vaak niet al te eenvoudig is). En dus hebben we onze streetstyle foto’s er maar weer bij gepakt voor wat ‘avantgardistische mode inspiratie’, en zijn we gaan speuren naar tips & tricks voor ‘weather proof’ outfits volgens de allernieuwste modetrends voor lente en zomer 2020.

#1 Giroblauw houdt van jou :-) Blauw met neutrals

Blauw is hot! Draag blauw van top tot teen voor een vroege voorjaarslook volgens de allernieuwste modetrends. Probeer een lang vest over een blazer. Combineer een blauwe outfit met neutrale modeaccessoires voor een up-to-date look.

#2 Leren ceintuur om je trench of winterjas

Update je winterjas of trench met een leren ceintuur in je middel. Easy!

#3 Tailleur in lichte kleur

Tailleur – broek met blazer – zijn helemaal ‘in trend’. Draag ze nu al, met een zwart colletje bijvoorbeeld. Witte schoenen en laarzen hoeven ook niet te wachten tot het voorjaar is. Nu al dragen (tenzij het regent natuurlijk).

#4 Trui IN je (lichtgekleurde) broek

Draag je trui IN je broek voor een fashionable look. Ga je shoppen, kijk dan vooral uit naar lichte broeken. Gelijk dragen.

#5 Imitatieleer en zeegroen

Imitatieleren broeken zijn je van het. Ze zijn supercool en ready to wear. Ga voor de nieuwste kleuren – toffee en karamel – en combineer ze met blauw of groen.

#6 (Spijker)broek met splitjes

Broeken met splitjes zijn terug in de mode. Iets voor jou?

#7 Neutrale tinten met zeegroen, geel en rood

Opvallend genoeg gaan we het komende lente- en zomerseizoen veel warme bruintinten en neutrals zien. Je combineert ze met felle kleuren als zeegroen, felgeel of rood.

#8 Baretje achter op je hoofd (als een soort haarband)

Draag je baretje nu eens niet schuin (zoals de françaises ons geleerd hebben) maar achterop je hoofd zodat je het effect van een haarband (of kroontje) krijgt.

Charlotte Mesman voor Trendystyle