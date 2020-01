Trendy kapseltje voor krullenbollen! Niet alles draait in voorjaar 2020 om de mullet :-)

Mullet, mullet, mullet. De haartrends voor voorjaar 2020 lijken allemaal om dat (ordinaire) matje in je nek te draaien. Het is de allernieuwste (haat/liefde)trend, maar als je krullen hebt, is het doodzonde om…

Het jaren ’80 matje is momenteel een supertrend. Backstage bij de modeweken kunnen ze er niet genoeg van krijgen. We zagen zelfs modellen met kort haar die een nepmatje (met extensions) kregen aangemeten. Het matje is supercool en geschikt voor korte en halflange kapsels. Heb je er zin in ga er dan voor, vooral als je sluik haar hebt.

Maar heb je mooie krullen van jezelf, dan is een mullet toch echt wel een beetje zonde. In dat geval kun je je krullenbol beter tot zijn recht laten komen. Zeggen de allerlaatste haartrends voor lente zomer 2020 ook niet dat je vooral de textuur van je eigen haar moet respecteren en die moet accentueren? Juist ja! Dus bedenk jezelf goed voordat je je krullenbos uitdunnen.

Bekijk het krullenkapseltje op deze pagina maar eens. Zo kan het ook! Juist als je krullen hebt, is het leuk om er iets mee te doen. Ga voor een flinke, ronde krullenbos en style je haar lekker volumineus. Je kunt de krullen met de krultang nog wat verfraaien. Laat je door je kapper adviseren. Vooral als je krullen hebt, is het heel belangrijk je haar goed te verzorgen en om de juiste haarstylingsproducten te gebruiken.

